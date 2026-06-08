Incautan más de 100 toneladas de droga impregnada en madera destinada al extranjero

Más de 100 toneladas de droga fueron detectadas en cargamentos de madera destinados a la exportación desde los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso, gracias a un trabajo conjunto del Ministerio Público, la Policía Marítima y el Servicio Nacional de Aduanas.

El hallazgo se produjo en el marco de una investigación que se extendió por seis meses y que permitió identificar una modalidad de ocultamiento basada en la impregnación química de drogas en madera destinada a mercados extranjeros.

Los envíos intervenidos correspondían a 1.080,8 toneladas de madera. Los análisis realizados establecieron la presencia de clorhidrato de cocaína, ketamina y otros compuestos asociados a la elaboración y procesamiento de drogas.

Según las estimaciones realizadas, la droga incautada equivale a más de 584 millones de dosis y alcanza un valor superior a los 8.334 millones de dólares en mercados europeos.

La impregnación química de la droga en la madera dificultaba su detección mediante controles aduaneros convencionales.

Los cargamentos tenían como destino final 15 países: Alemania, Bélgica, Francia, República Checa, Marruecos, Estados Unidos, España, Portugal, Italia, México, Nueva Zelanda, Panamá, Mauricio, Reino Unido y República Dominicana.

La técnica utilizada consistía en incorporar químicamente las sustancias ilícitas durante el procesamiento de la madera, permitiendo ocultarlas en el material y dificultando su detección en los controles habituales.

Las diligencias continúan para determinar el alcance de la red involucrada en los envíos y establecer las responsabilidades asociadas a esta modalidad de tráfico internacional.