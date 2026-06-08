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Tópicos: País | Policial | Crimen organizado

Incautan más de 100 toneladas de droga impregnada en madera destinada al extranjero

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El objetivo era que las sustancias decomisadas llegaran a 15 países de Europa, América, África y Oceanía.

Su valor supera los 8.334 millones de dólares en mercados europeos y equivale a más de 584 millones de dosis.

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Más de 100 toneladas de droga fueron detectadas en cargamentos de madera destinados a la exportación desde los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso, gracias a un trabajo conjunto del Ministerio Público, la Policía Marítima y el Servicio Nacional de Aduanas. 

El hallazgo se produjo en el marco de una investigación que se extendió por seis meses y que permitió identificar una modalidad de ocultamiento basada en la impregnación química de drogas en madera destinada a mercados extranjeros.

Los envíos intervenidos correspondían a 1.080,8 toneladas de madera. Los análisis realizados establecieron la presencia de clorhidrato de cocaína, ketamina y otros compuestos asociados a la elaboración y procesamiento de drogas.

Según las estimaciones realizadas, la droga incautada equivale a más de 584 millones de dosis y alcanza un valor superior a los 8.334 millones de dólares en mercados europeos.

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La impregnación química de la droga en la madera dificultaba su detección mediante controles aduaneros convencionales.

 

Los cargamentos tenían como destino final 15 países: Alemania, Bélgica, Francia, República Checa, Marruecos, Estados Unidos, España, Portugal, Italia, México, Nueva Zelanda, Panamá, Mauricio, Reino Unido y República Dominicana.

La técnica utilizada consistía en incorporar químicamente las sustancias ilícitas durante el procesamiento de la madera, permitiendo ocultarlas en el material y dificultando su detección en los controles habituales.

Las diligencias continúan para determinar el alcance de la red involucrada en los envíos y establecer las responsabilidades asociadas a esta modalidad de tráfico internacional.

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