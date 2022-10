Estudiante chileno murió en EEUU junto a una compañera: Según medios locales, se investiga doble homicidio

Un estudiante chileno fue encontrado muerto junto a una compañera de nacionalidad argentina en su departamento en la ciudad de Kansas, en Estados Unidos, el pasado sábado 1 de octubre.

Se trata de Pablo Guzmán Palma, de 25 años, licenciado en bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y estudiante e investigador del Stowers Institute for Medical Research, y de Camila Behrensen, licenciada en ciencias de la Universidad Argentina de la Empresa, 24 años. Ambos aspiraban a un posgrado predoctorales en dicha casa de estudios ubicada en Kansas.

El hecho se constató a las 05:00 de la madrugada del sábado, cuando un llamado a los equipos de emergencia alertaba de un incendio entre las calles 41 y Oak, donde se encontró a dos personas fallecidas con "sufrimiento de trauma aparente", según consignaron medios locales, los cuales señalan que la investigación apunta a un doble homicidio.

La policía de Kansas, en tanto, no ha revelado la causa de muerte de Guzmán ni de Behrensen, como tampoco se ha dado a conocer el inicio del incendio o la existencia de alguna persona detenida.

Homicide detectives investigating early morning fire at 41st and Oak where two deceased victims were found inside. CSI and bomb and arson personnel responded as well. @KansasCity @JacksonCountyMO @kcpolice pic.twitter.com/0g8SdXPe5V