Influencer chileno acusa que fue drogado y abusado en Colombia: "No recuerdo nada"

Un influencer chileno denunció -por medio de sus redes sociales- que fue abusado sexualmente cuando estuvo de visita en la ciudad de Bogotá, en Colombia.

El afectado se trata de Bastián, de 22 años, más conocido como "Basti Lolein", quien publicó un video relatando que "me encuentro en un hospital, sufrí ayer un ataque sexual, me drogaron, me robaron, me estoy haciendo los exámenes para ver si es abuso sexual. Me da mucha pena hablar de esto porque es complicado, quiero que sepan que estoy bien".

"Ayer salí a conocer Bogotá y una persona me invitó a conocer, en plan buena onda, no andaba con muchas cosas, así que simplemente no pensé lo que iba a poder pasar. El caso es que después él me promete ir a un hotel bar, yo ya me sentía un poco raro, un poco drogado, ya no actuaba por mí mismo", detalló.

"Llegamos y como me sentía mal me ofreció jugo, tomé y se me empezó a acercar un poco más, me empezó a tocar las piernas, las manos, empezó a tener una confianza más cercana a mí, y después de eso no recuerdo nada más, me quedé dormido, no sé cómo, desperté sin mis cosas, sin mi teléfono, sin mi plata, con menos ropa", agregó el influencer.

Tras lo anterior, el joven señaló que "salí a buscar ayuda, pero nadie me ayudó. No sé cómo llegué al hostal, al día siguiente me llevaron a hacer exámenes por abuso sexual, es muy fuerte y horrible. El examen de droga que me hicieron arrojó positivo a dos".

El video en el que el influencer denuncia el delito ya cuenta con más de medio millón de reproducciones en Tiktok y con miles de comentarios de apoyo.