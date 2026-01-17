Síguenos:
Tópicos: País | Relaciones Exteriores | China

Ante llegada de barcos chinos, diputado republicano oficia a ministerios por eventual espionaje

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Un buque y un submarino del gigante asiático tocarán tierra nacional y Stephan Schubert alertó de su "finalidad dual; es decir, civil y posiblemente militar".

Por ello, instó a Cancillería e Interior garantizar que los permisos concedidos a la delegación de Pekín no contemplan actividades de vigilancia o mapeo estratégico.

Ante llegada de barcos chinos, diputado republicano oficia a ministerios por eventual espionaje
 ATON/Referencial

"Es importante que todos los sistemas operen de manera preventiva para los fines como estos, a fin de estar tranquilos de que nada de esto pueda afectar nuestra seguridad", sostuvo el legislador.

El diputado republicano Stephan Schubert ofició a Interior y a Cancillería a raíz de la llegada a Chile de dos embarcaciones chinas que -según advierte- tienen el eventual fin de cometer espionaje.

Las embarcaciones son un buque de investigación y un submarino -ambos de Pekín- y tocarán tierra nacional este sábado, pero Schubert tiene la sospecha de que desarrollarán labores de inteligencia o tienen capacidades militares encubiertas.

Por ello, el diputado republicano instó a los referidos ministerios a que entreguen garantías de que los permisos concedidos a la delegación china no contemplan actividades de espionaje o mapeo estratégico en aguas jurisdiccionales chilenas.

"Ante la denuncia de la presencia de un buque y submarino chino con una finalidad dual -esto quiere decir civil y eventualmente militar-, que estarían presente en nuestro país a partir del 17 de enero, haremos todas las consultas a la Cancillería a través de la Comisión de Relaciones Exteriores", dijo Schubert.

El parlamentario republicano también informó que recurrirá al Ministerio del Interior y a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) a través de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Congreso, "para verificar si se hicieron los chequeos previos, qué información se tiene y si las denuncias que han hecho algunos expertos internacionales al respecto del eventual uso militar de ese artefacto tiene o no un asidero, y si fue verificado en nuestro país", señaló. 

"Tenemos que velar siempre por el resguardo de nuestras fronteras y de nuestra integridad y, por lo tanto, es importante que todos los sistemas operen de manera preventiva para los fines como estos, a fin de estar tranquilos de que nada de esto pueda afectar nuestra seguridad", concluyó el integrante de las comisiones de RR.EE. e Inteligencia.

