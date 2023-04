El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, y el canciller chileno Alberto van Klaveren mantuvieron este jueves una llamada telefónica en la que dialogaron sobre temas como la inmigración, el cambio climático o los derechos humanos.

A través de un comunicado, el vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, informó de que en la llamada Blinken valoró la condena constante de Chile a la invasión de Rusia a Ucrania y el apoyo del país sudamericano al pueblo de Ucrania.

Blinken se comprometió a continuar la cooperación en la promoción de los derechos humanos y la gobernabilidad democrática.

Spoke with Chilean Foreign Minister @AlbertoKlaveren today, a friend and partner in promoting democratic values and human rights, addressing security challenges, and advancing climate action and the green economy.