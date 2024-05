Policía de Michigan solicitó retirar a Chile del programa Visa Waiver

El alguacil del condado de Oakland (Michigan), el republicano Michael Bouchard, pidió a la Administración del presidente Joe Biden retirar a Chile del programa de exención de visas conocido como Visa Waiver, ante la participación de connacionales en una serie de robos en vecindarios de lujo de EEUU.

Bouchard cifró en 100 los grupos vinculados en los asaltos de entre 40 a 50 casas en Oakland en los últimos meses, quienes han hurtado cerca de un millón de dólares en especies y dinero en efectivo.

Según las autoridades de Detroit, recientes delitos registrados en las localidades de Bloomfield y Northville fueron cometidos por la misma estructura criminal, que también perpetró otros robos en Michigan durante 2023.

La policía sostuvo que esta red se vale de la táctica de usar ropa de tipo camuflaje negra, mientras vigila casas de alto nivel -incluso durante semanas-, bloquear electrónicamente los sistemas de alarma y proceder al robo de dinero en efectivo, joyas y bolsos de marcas de lujo, que frecuentemente extraen de cajas fuertes.

El año pasado, la Policía de Detroit logró arrestar a tres chilenos relacionados con varios hurtos en viviendas en Bloomfield y otras zonas, mientras que otros cuatro fueron detenidos por robos a mano armada en joyerías, todos quienes habían accedido a través del citado programa de exención de visas.

California, Arizona, Florida, Ohio e Indiana son otros estados en donde se han detectado estas pandillas.

INQUIETUD ENTRE DIPUTADOS CHILENOS

Desde la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el PPD Raúl Soto consideró "absolutamente comprensible la preocupación de Estados Unidos, y Chile debe garantizar el buen uso de la Visa Waiver para mantener este beneficio. No es posible que delincuentes lo utilicen para ir a delinquir a ese país y dejar mal puesto el nombre de Chile".

"Creo que se está haciendo un buen trabajo colaborativo entre ambos países y sus instituciones para mejorar los sistemas de filtro, y a partir de allí, garantizar que en el futuro esto no se va a volver a repetir, pero hay que poner el pie en el acelerador para empezar a ver resultados pronto, de lo contrario, va a ser muy difícil obtener un buen resultado", advirtió el oficialista.

El también integrante de la comisión del ramo Tomás de Rementería (PS) matizó que "los países son soberanos para decidir a qué ciudadanos extranjeros le otorgan visa. Chile cumple la normativa que se le solicite, y creo que tenemos que seguir avanzando en eso, en seguir otorgando información y colaborando".

No obstante, el UDI Juan Manuel Fuenzalida dijo esperar que "más que tomar la decisión de eliminar la Waiver, se ataque a esas bandas criminales y se aplique todo el rigor de la ley respecto de estos delincuentes, para así no afectar al resto de los chilenos decentes que utilizan mucho esta herramienta, no solamente con fines turísticos, sino que también laborales y de negocios".

El año pasado, la Cancillería aseveró que la continuidad de Chile en el programa no estaba en riesgo, y que el país colabora de forma "permanente" con las autoridades estadounidenses.

Chile es el único país latinoamericano que forma parte del Visa Waiver, al que ingresó en 2014 y permite a sus ciudadanos entrar a EEUU por concepto de turismo, negocios o tránsito durante un máximo de 90 días sin portar una visa, pero sí con una autorización de viaje electrónica.