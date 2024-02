Fiscalía pondera suspensión condicional de causa por filtración de audio de excanciller Urrejola

La Fiscalía Metropolitana Oriente formalizó este lunes a Lorena Díaz, la exfuncionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores señalada como quien, a fines de enero del año pasado, grabó y luego filtró el audio de una reunión privada en la que la entonces canciller Antonia Urrejola cuestionaba en polémicos términos la figura de Rafael Bielsa, quien fungía en la época como embajador de Argentina en Chile.

El registro, que duraba cerca de seis minutos, fue difundido por error desde el equipo de la Cancillería, y trataba sobre la determinación de Urrejola para reprender a Bielsa, días después de que éste criticara una falta de comunicación entre ambos gobiernos sobre la decisión del Comité de Ministros de rechazar el proyecto minero Dominga.

"Es que, ¿sabes qué? Basta. (Bielsa) hace lo que quiere cuando tiene ganas ¿y la explicación es que está loco?", reprochó la entonces secretaria de Estado, en una reunión en la que estuvo presente Díaz, quien ejercía como directa de Comunicaciones y renunció horas después de difundir por error el audio.

Tras la filtración, que ocurrió vía WhatsApp, Cancillería denunció en Fiscalía que el registro contenía "una conversación privada, grabada sin conocimiento de los participantes del encuentro".

Un año después, la Fiscalía formalizó este lunes a Díaz, instancia en que el fiscal Manuel Zara solicitó una audiencia para debatir una salida alternativa con una suspensión condicional del proceso, la que quedó agendada para el 19 de marzo.

"Tengo la total tranquilidad de no haber cometido ningún delito. Cometí un error, lo reconocí en el momento y tras ello, por lo mismo, renuncié de manera inmediata y pedí las disculpas correspondientes", manifestó la señalada periodista.

"Estoy acá porque como todo en la vida, desde el ámbito personal y profesional, he enfrentado con certeza y con calma las cosas que nos ponen en la vida. No voy a entrar en polémica alguna, creo que simplemente basta decir, como han escuchado, el audio no refleja que sea un audio grabado escondido", se defendió.