Presidente Boric anuncia que Chile abrirá una embajada en Palestina

El Presidente Gabriel Boric anunció este miércoles que Chile abrirá, durante su Gobierno, una embajada en Palestina, elevando así las relaciones diplomáticas que actualmente están representadas por un encargado de negocios.

Durante una actividad navideña en el Club Palestino, el Mandatario manifestó que "ante los sufrimientos no podemos ser ajenos ni podemos ser protocolares. Muchas veces el protocolo tiene, por cierto, sentido, pero cuando se exagera muchas veces termina vaciando de sentido los momentos en los que más debiera teniendo".

"Hoy día, estando acá en el Club Palestino, no podemos olvidar a una comunidad que está sufriendo una ocupación ilegal, a una comunidad que está resistiendo, a una comunidad que está viendo violados sus derechos y su dignidad todos los días y que eso es absolutamente ajusto, eso hay que decirlo con todas sus letras", añadió.

El Mandatario confidenció que "me gustan mucho los mapas y mi cortina de ducha es un mapa del mundo, entonces cada vez que me ducho tengo una rutina para ducharme y veo diferentes partes del mapa y trato de aprenderme las capitales (...) y siempre me violenta mucho mirar al Medio Oriente y no ver a Palestina en el mapa, en un mapa de baño y si uno va a Google Earth tampoco está, pero es un pueblo que existe, que resiste, que tiene historia".

En ese sentido enfatizó que "yo estoy de acuerdo que no basta con las palabras de buena crianza y una de las decisiones que tenemos como Gobierno, creo que no lo habíamos hecho público -me arriesgo con esto-, es a que vamos a elevar el carácter de la representación oficial en Palestina de encargado de negocio que hay hoy día y vamos a abrir una embajada durante nuestro Gobierno para darle la representación que corresponde".

Este anuncio se da en el marco de unas tensionadas relaciones con Israel, luego de la suspensión -en septiembre pasado- de la recepción de cartas credenciales del embajador de este país, Gli Artzyeli, ante la muerte de un adolescente palestino.

El impasse fue valorado por la comunidad palestina, la que ha agradecido el apoyo de Boric y deseado el "mayor de los éxitos" en su gestión a cargo del Ejecutivo.

La comunidad palestina en nuestro país es la más numerosa fuera de Medio Oriente, con más de medio millón de personas, según cifras de la Federación Palestina de Chile.

2022, UNO DE LOS PEORES AÑOS PARA PALESTINA

El Consejo de Seguridad de la ONU informó esta semana que el 2022 ha sido el más sangriendo desde hace mucho tiempo en los territorios ocupados de Palestina, con más de 150 muertos palestinos y una veintena de fallecidos israelíes.

De los muertos, 45 de ellos son niños (todos palestinos menos un israelí), ocho de ellos solo en diciembre, algunos solamente por encontrarse en un lugar donde se lanzaban piedras a los soldados israelíes, pero el coordinador para el proceso de paz en Medio Oriente, el noruego Tor Wennesland, también apunta que hay adultos matados por las tropas israelíes cuando "no parecían presentar una amenaza vital".

Las muertes e incidentes armados son solo el ejemplo más trágico de deterioro de una situación en la que se multiplican los asentamientos ilegales de colonos israelíes en Cisjordania (4.800 unidades en el año), la demolición de hogares palestinos y también un incremento "alarmante" de los ataques de palestinos contra civiles de Israel.