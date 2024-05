Ministra Tohá: No hay ninguna amenaza detectada de Hezbolá en Chile

La ministra del Interior, Carolina Tohá, insistió en que actualmente "no hay ninguna amenaza" de Hezbolá en el país, ante la apertura de una investigación por la posible presencia de esta agrupación en Iquique.

Luego de las advertencias surgidas en esta materia desde Argentina, el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación por un posible vínculo entre empresarios de Iquique y representantes del grupo chíita libanés.

Tras participar en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, la ministra dijo que "hoy día no hay ninguna amenaza detectada de Hezbolá en Chile. Eso no quita que permanentemente este tema se monitoree y que pueda haber muchas investigaciones de Fiscalía donde temas de este tipo dan lugar a que se hagan diversas diligencias, se levante información, se busquen antecedentes".

"Así es como un país serio logra mantener lejos estas amenazas, investigando cualquier dato que pueda representar presencia, influencia, vínculo, con este tipo de organizaciones", valoró.

El fiscal nacional Ángel Valencia recordó que "tiene que ver con contribución o vínculos con Hezbolá, ese es un asunto que es grave. Ustedes saben que existió una investigación relacionada con la ciudad de Iquique, que se originaba por informes de la Unidad de Análisis Financiero, cuando el Ministerio Público recibe un informe tiene que iniciar investigación".

"Efectivamente existía una causa que involucraba a ciudadanos iraníes, que tenía que ver con el porte de pasaportes falsificados. No cabe duda que los motivos de aquello, en base al sentido común, debieran ser investigados, pero las explicaciones de ingresar con dos pasaportes falsos pueden ser múltiples y yo no sacaría conclusiones con el particular", añadió.

PREOCUPACIÓN EN EL CONGRESO

El diputado Raúl Soto (PPD) planteó que "si hay negocios que se están produciendo en nuestro país que están sirviendo para financiar el terrorismo, para mí es una célula operativa, que está siendo funcional a ese acto terrorista y por lo tanto hay que abordarlo con la misma gravedad".

Por su parte, Álvaro Carter (UDI) recalcó que "las supuestas operaciones de Hezbolá en nuestro país, sumado a dos ciudadanos iraníes que quisieron salir de nuestro país con pasaportes falsos y que provenían de Caracas, es preocupante. Necesitamos de forma urgente que el gobierno tome en serio esta situación y cite al Cosena".

"Es el momento de tomar las medidas necesarias para evitar que en el futuro nos sorprenda algún acto de terrorismo", dijo.