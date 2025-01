Exembajador Gazmuri: "Técnica y políticamente, Venezuela es una dictadura"

El exembajador en Venezuela Jaime Gazmuri -cuya misión diplomática tuvo fin el 7 de enero por orden del Gobierno, días antes de la inminente y cuestionada asunción de Nicolás Maduro- señaló este domingo que dicho país, "técnica y políticamente, es una dictadura".

En una entrevista con El Mercurio, el otrora senador PS abordó los polémicos comicios electorales celebrados en Venezuela el 28 de julio del año pasado, cuyo ente electoral dio una sorpresiva victoria a Maduro por sobre el candidato opositor Edmundo González Urrutia. Tras ello, buen parte de la comunidad internacional acusó la existencia de fraude en el proceso, incluido Chile.

A raíz de esto, el cuerpo diplomático chileno -incluido Gazmuri- fue expulsado el 1 de agosto por el gobierno chavista, pero siguió desarrollando funciones en nuestro país porque "nos interesaba mantener operando los dos consulados que Chile tiene en Venezuela", dijo el exembajador.

Asimismo, "había gente que pensaba que era posible convenir una transición (en el país caribeño), y yo obviamente estaba a favor de esa política (...). Me parecía que era una carta que no se podía excluir y eso justificaba mantener la relación a nivel de embajador", añadió.

Sobre las sospechas de fraude electoral, Gazmuri señaló que "eso se explica por sí solo. El mecanismo electoral venezolano -lo pude comprobar-, es muy difícil de ser intervenido (...). El gobierno chavista tiene todas las actas (de votación); si hubiese ganado en las elecciones, lo obvio es que las hubiesen mostrado".

Sin embargo, como Venezuela no lo ha hecho aún, "es porque la derrota fue contundente. La evidencia de que Maduro perdió la elección es incontrarrestable", aseguró el diplomático.

A renglón seguido, el exembajador afirmó que dicho país, "técnica y políticamente, es una dictadura. (Cuando llegué) se hablaba de un régimen híbrido, que tenía elementos autocráticos y democráticos; pero si uno parte desde la base de que, en una democracia, los organismos del poder político se generan a través del voto, cuando eso se desconoce simplemente no hay democracia".

"Haber asumido después de un fraude electoral, cabe perfectamente en la definición de dictadura", remató Gazmuri.

Por último, al ser consultado por el citado medio sobre si Chile reconocerá como presidente electo a González Urrutia, respondió que "no tiene sentido práctico y no nos corresponde (hacerlo). No es el rol de Chile decir quién ganó, aunque se puede deducir de nuestra posición".