Venezolanos en Chile piden a Boric interceder para poder votar en las presidenciales

Un grupo de venezolanos residentes en Chile entregó este viernes en el Palacio de La Moneda una carta donde solicitan al Presidente Gabriel Boric su intercesión ante la embajada de su país para poder enrolarse y votar en las próximas elecciones generales programadas para este año.

"Desde el 2018 los venezolanos en el exterior no hemos podido inscribirnos o actualizarnos en el registro electoral de Venezuela (...) Es importante destacar que un funcionario de la Embajada de Venezuela en Chile nos informó el 18 de marzo que aún no llega la máquina (capta huellas), y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha informado de los requisitos exigidos y de esa manera han transcurridos cinco días", afirma la misiva titulada 'Los venezolanos en Chile queremos votar en las elecciones presidenciales del 2024'.

En la misma línea, el documento asegura que el CNE de Venezuela les confirmó que la actualización del registro electoral en el exterior se debe realizar entre el 18 de marzo y 16 de abril, algo que no están cumpliendo las autoridades consulares "violando gravemente derechos constitucionales, legales y humanos".

La entrega de la carta, en la que participó el diputado Diego Schalper (RN) -en compañía de los dirigentes del Partido Vente Venezuela (VV)– se produce días después de que se conociera las detenciones del jefe de la citada formación opositora venezolana, Henry Alvarez, y de la secretaria política, la exdiputada Dignora Hernández.

La entrega de la misiva coincide, además, con una nueva polémica diplomática entre Chile y Venezuela, país este último que protestó ante el embajador de Chile Venezuela, Jaime Gazmuri, por la condena del Gobierno chileno a los recientes arrestos.