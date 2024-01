Ricardo Lagos anunció su retiro de la vida pública

El expresidente Ricardo Lagos Escobar (2000-2006) sorprendió este martes al anunciar su retiro de la vida pública a los 85 años de edad.

A través de una declaración, el otrora mandatario aseguró que "comienza un período de transformación en mi forma de contribuir desde un espacio más íntimo, atento siempre a los desafíos que Chile y el mundo tienen por delante".

Comparto con ustedes esta declaración con la que me retiro de la vida pública. A mis 85 años comienza un período de transformación en mi forma de contribuir desde un espacio más íntimo, atento siempre a los desafíos que Chile y el mundo tienen por delante https://t.co/4pom2KKUU1 — Ricardo Lagos E. (@RicardoLagos) January 30, 2024

En su mensaje, Lagos comenzó señalando que "próximo a cumplir los 86 años, he aprendido a valorar la sabiduría y la perspectiva que estos años me han ido entregando. No obstante, algunas capacidades físicas como está a la vista, han disminuido. Sin embargo, lo que hay es una gran riqueza de experiencias y de comprensión"

"Creo entonces que ha llegado el momento de dejar mi participación en la esfera pública. Es un cambio en mi vida. Es un capítulo nuevo que se abre. Es un periodo de transformación en cómo entiendo la forma de servir y contribuir a un Chile mejor que construyamos entre todos", detalló el militante PPD.

En esta línea, informó que su Fundación Democracia y Desarrollo, "donde he desarrollado mis actividades después que dejé la presidencia, cambia de lugar a un lugar que es más pequeño, pero continúa con la misión que hemos tenido siempre".

DESARROLLO DEL PAÍS Y EL MUNDO

"El mundo de hoy, todos lo sabemos, está viviendo un cambio epocal de enormes transformaciones. La revolución digital todavía no se expresa en toda su magnitud, pero los cambios sociales, económicos, políticos que implica, se están desarrollando aceleradamente", puntualizó en un video.

Según detalló el otrora jefe de Gobierno, ante este período complejo de cambios, "es necesario hacer muchos esfuerzos para cambiar el rumbo y retomar un camino más auspicioso para la humanidad".

"Deseo que en nuestra historia nacional, tanto regional como global, sea un relato compartido en la que seamos capaces de encauzar pacíficamente los desacuerdos y aspirar a un futuro justo, solidario, libre y democrático", solicitó.

"AGRADEZCO A LOS CHILENOS Y CHILENAS"

Además, recordó que ha dedicado "prácticamente toda mi vida en contribuir en ello, y por eso entonces quiero aprovechar este momento para agradecer, agradecer a los chilenos y chilenas que se sumaron al proyecto permanente pensando en Chile para hacer lo grande".

"Compañeros de ruta, de la academia, de las organizaciones sociales, de los sindicatos, los organismos internacionales de gobierno del mundo. Quiero agradecer a mi familia, a Luisa mi mujer, que me ha acompañado codo a codo todos estos años. No soy capaz de imaginar este recorrido sin la compañía de Luisa. Su sostén, su apoyo incondicional y los valores para servir a Chile han sido fundamentales para dar los pasos en cada una de mis acciones", aseguró Lagos.

Finalmente, dio cuenta que "llegó el momento de iniciar un nuevo camino, aunque no voy a guardar silencio si me parece que puedo hacer un aporte. Seguiré con ustedes, seguiré cuidándome, aprendiendo y escribiendo. Las convicciones y las esperanzas por un Chile mejor permanecen siempre":

"Por eso con el corazón lleno de gratitud y esperanza los invito con firmeza, con valentía a perseguir nuestros sueños, a hacer posible entender que lo mejor está por venir y solo juntos podemos construirlo", cerró su mensaje el expresidente.