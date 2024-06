Hutt: El aborto no parece prioridad, pero es legítimo que se plantee

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, aseguró que el anuncio del Gobierno del envío de un proyecto respecto al aborto libre no es una sorpresa que, aunque no es una prioridad, dijo que es legítimo que se plantee y se debata.

En El Primer Café, la exministra indicó que es un anuncio "a medias, porque hay ya discusión parlamentaria que tiene un tiempo más o menos largo y no ha podido avanzar porque no hay votos, no solo en la oposición, tampoco en todos los oficialismos y vemos la polémica que se ha generado, por ejemplo, con la Democracia Cristiana".

Pese a esto, afirmó que esta discusión no afectaría "el avance de otros proyectos que están en curso y que son urgentes para las personas. Esto no parece como una prioridad cuando uno va a terreno, puede ser que por la naturaleza del tema no surja entre las preocupaciones que las personas transmiten", pero que "más allá de eso, es legítimo que haya grupos que lo planteen y que el Presidente, fiel a su programa, también lo haga ver".

Asimismo, Hutt expresó que no coincide con los parlamentarios que salieron de la Sala cuando se hizo este anuncio en la Cuenta Pública: "Creo que todos los temas justamente el Parlamento es el foro donde se deben discutir. Uno puede estar de acuerdo o no y tiene que plantear sus argumentos, y también es muy importante respetar las posturas", dijo.

Isidro Solís, vicepresidente de Amarillos, coincidió con Hutt y señaló que no es sorpresivo lo informado por el Mandatario. Sin embargo, remarcó que "para evitar que esto se transforme en un elemento disturbador del debate, lo que debería hacer el Presidente es enviar el proyecto a la brevedad, porque cuando uno hace un anuncio, de repente las palabras dicen mucho y no dicen nada".

"A mi me gustaría saber qué es un proyecto de aborto libre, porque una cosa es la despenalización a que estemos hablando de una política pública", añadió.

Y reiteró que "lo mejor en este punto es pasar rápidamente el trago, sincerar las posiciones de cada uno", como también aseguró que este proyecto es "un saludo a la bandera desde el punto de la eficacia, porque lo más probable es que con las mayorías parlamentarias esto no vaya a terminar siendo ley, pero el Presidente tiene todo el derecho a enviar un proyecto de ley".

El diputado Gonzalo Winter (CS) expresó que "lo que yo quiero discutir es sobre la pertinencia y la forma de regular este ámbito, que claramente la sociedad chilena merece dar esa discusión. Y en democracia la discusión es con argumentos, y el lugar donde se discute es en el Congreso Nacional".

En esta línea, criticó que "alguien diga 'yo no voy a dejar entrar a subsecretarios (a comisiones en el Congreso) por el tema del aborto' o 'me voy a negar a debatir de pensiones o de listas de espera en salud' en venganza porque el Gobierno propone el aborto", fustigando que "no se pueden tomar a los pensionados como rehenes de este debate y perjudicar a las personas que están en lista de espera, a la seguridad, como venganza a un gobierno, porque eso va contra la ética parlamentaria".

Marco Barraza (PC), por su lado, valoró la actitud dialogante de Hutt que, a su juicio, "no se observa esa misma convicción democrática en toda la derecha, el que se hayan levantado parlamentarios y se hayan retirado de la Sala, dice mucho y es una mala señal democrática".