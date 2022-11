Día Internacional de la Diabetes: cómo prevenirla y qué coberturas sumó el GES

Este lunes 14 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Diabetes, enfermedad que ha aumentado su prevalencia en Chile, pasando de 6,3% en 2003 a 12,3% en 2017, según la última Encuesta Nacional de Salud. Hoy se estima que 1 de cada 10 personas en el país vive con diabetes, convirtiéndose así en la cuarta enfermedad con mayor presencia en la población.

El 1 de octubre pasado entró en vigencia el Decreto Supremo N°72 de las Garantías Explícitas en Salud (GES), el cual mejora las canastas de prestaciones de 36 problemas de salud, entre los cuales se incluyeron mejoras en insumos para la curación del pie diabético, infectado y no infectado, de todos los pacientes que lo requieran, tanto para la Diabetes Mellitus tipo 1 y Diabetes Mellitus tipo 2 (Problemas de Salud 6 y 7 respectivamente).

"Esto es muy importante si consideramos que el 85% de las amputaciones que tienen estos pacientes son justamente precedidas por una úlcera; una herida crónica debido a la dificultad en la cicatrización. No es un problema simple, pero puede tener un buen pronóstico si recibe cuidado oportuno y adecuado y eso es lo que estamos facilitando", explicó el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado.

Respecto de la Diabetes tipo 2, "se incorporó la Vildagliptina, que es un medicamento para diabetes para personas de 65 años o más que tienen enfermedad renal crónica. Éste fármaco tiene un precio de referencia que supera los 20 mil pesos por una caja de 28 comprimidos en las farmacias, y una persona puede llegar a gastar al menos 240 mil pesos anuales. Es decir, este avance además de cuidar de la salud de estos pacientes, implica un importante alivio en el presupuesto de los adultos mayores que más lo necesitan y que, según proyectamos serán 62.031 los beneficiados el próximo año. Además, se estima que el gasto de bolsillo que se ahorrará alcanzará los 1.835 millones de pesos", agregó.

Durante el año 2021 se produjeron 35.867 hospitalizaciones evitables a causa de la diabetes, y estas mejoras e incorporaciones al GES cubrirán al menos 78.070 demandas anuales de salud.

¿Qué tipos de diabetes existen?

, que representa entre 90% y 95% de los casos, que se caracteriza por la resistencia a la insulina Gestacional, que es una complicación que se presenta en aproximadamente el 17,7% de los embarazos como efecto de éstos, entre otros tipos más específicos y menos frecuentes

¿Por qué es importante saber si tengo diabetes?

"La diabetes puede derivar en otras enfermedades graves, como: infarto al corazón, ataque cerebrovascular, enfermedad renal, pérdida de visión y ceguera, úlceras en los pies, amputaciones, disfunción sexual y otros tipos de disfunciones neurológicas. Todas estas son complicaciones prevenibles, por eso, es de suma importancia identificar la enfermedad", explicó Cuadrado.

Además, si no ha sido diagnosticado con diabetes, es igualmente importante estar atentos a los síntomas que "pueden ser indicadores de diabetes, como visión borrosa, sed excesiva o boca seca, falta de energía y cansancio excesivo, dificultad para cicatrizar heridas, deseos frecuentes de orinar, pérdida de peso no voluntaria, sensación de hormigueo o adormecimiento de manos o pies y/o padecimiento frecuente de infecciones. Todos estos son síntomas que indican que algo no anda bien y deberíamos asistir a un centro de salud", indicó.

¿Cómo se puede prevenir la diabetes?

La diabetes mellitus tipo 1 no se puede prevenir, sin embargo es posible evitar la diabetes mellitus tipo 2. Para esto es importante llevar una dieta saludable, realizar actividad física y mantener un peso adecuado.

¿Qué se recomienda a las personas que viven con diabetes?

Es muy importante que quienes tienen diabetes mantengan sus controles de salud al día y sigan las indicaciones de medicamentos y de alimentación entregadas por el personal de salud. También, que realicen actividad física 3-5 veces por semana por 30-45 minutos, mantengan un peso corporal saludable y no fumen.

Además, siempre revisar los pies buscando enrojecimiento o heridas, ya que pueden complicarse. Debido a esto, también deberían usar zapatos anchos, idealmente zapatillas o zapatos para personas con diabetes.