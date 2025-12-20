Síguenos:
Colmed: No hay evidencia de que los contagios de la "supergripe" sean graves

Publicado: | Fuente: Vitaly Gariev / Unsplash
El presidente del Colegio Médico (Colmed) en Valparaíso, el doctor Ignacio de La Torre, afirmó en Cooperativa que "no hay evidencia" de que los contagios de la variante subclado K de influenza A(H3N2) -también conocida como la "supergripe"- "sean graves".

La variante fue detectada por el Ministerio de Salud el jueves, pero el doctor aclaró que "es un tipo de influenza, no es un virus nuevo. Es un subtipo de una enfermedad que nosotros conocemos y que varios inviernos ha ocasionado enfermedades".

Sin embargo, "tiene una capacidad para esquivar parcialmente la inmunidad que los pacientes adquieren cuando han tenido la infección o cuando han recibido la vacuna. Entonces, en Estados Unidos y en Europa está provocando más consultas, porque sería más contagiosa", explicó de La Torre.

"Hasta ahora, no hay evidencia de que sean más graves esos contagios, pero si más personas se contagian, más pueden desarrollar neumonía y más pueden requerir una atención de urgencia u hospitalización", indicó el líder regional del Colmed.

