Licencias falsas: Colmed sostiene que "también hay que perseguir a quienes las buscan"

El presidente del Colegio Médico (Colmed) en Valparaíso, el doctor Ignacio de La Torre, se refirió en Cooperativa al nuevo caso de emisión de licencias médicas falsas por el que fueron formalizados seis médicos extranjeros, y enfatizó que "no solo se debe perseguir a quienes la venden", sino que también "a quienes las buscan".

"Si no los perseguimos, es difícil que estas ofertas desaparezcan. Tenemos que ver que hay personas que, lamentablemente, ven esto como una oportunidad para tener días libres y recibir un subsidio del Estado. Y hay que hacerles entender, desde el punto de vista social, que están poniendo en peligro un beneficio social que es buenísimo para quien realmente está enfermo y requiere recuperarse", sostuvo.

"Hay un egoísmo total de las personas que buscan una licencia y que encuentran que la mejor forma de obtenerla para su beneficio propio es, precisamente, adquirirla o comprarla. (Para ellas) deben existir sanciones no sólo sociales, morales y éticas, sino que también legales; creo que es importante porque cambia un poco también la forma en que las personas comprenden cuál es su nivel de responsabilidad", expresó el líder del Colmed de Valparaíso.

"El Colegio Médico pidió (verificar) -y hoy día las plataformas de licencia médica te entregan la información- cuándo un paciente ya ha tenido licencias previas, porque esa información también nos ayuda a saber qué está pasando. Pero lo que no debe llegar a ocurrir, y en eso también fuimos bastante insistentes, es que en el sistema de previsión social prime la desconfianza. Si nosotros queremos que funcione bien, necesitamos que existan mecanismos serios de control", aseveró de La Torre.

De todos modos, el líder regional del gremio se declaró "satisfecho" con la investigación de la Fiscalía en torno a la emisión fraudulenta de licencias: "Muchas veces insistíamos de que hay que ir por estos grandes emisores y éramos bastante críticos de tantas cortapistas que se ponían a médicos que, de repente, habían emitido 200 o 250 licencias en un año, en vez de perseguir a estas personas que era categóricamente claro que no estaban ejerciendo bien la medicina", indicó.