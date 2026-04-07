Día de la Actividad Física: 87% de adolescentes chilenos es sedentario

Este 6 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Actividad Física y la realidad chilena en este ámbito presenta una serie de aspectos preocupantes, pues según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 87% de los adolescentes de nuestro país, entre 11 y 17 años, es sedentario.

El sedentarismo y la obesidad infantil avanzan en paralelo en Chile y generan problemas como hipertensión, resistencia a la insulina y daño cardiovascular a edades cada vez más tempranas.

La preocupación se manifiesta también en estudios internos: el Mapa Nutricional 2025 de Junaeb revela que el 51,7% de los escolares presenta malnutrición por exceso y el 24,8% vive con obesidad.

El problema comienza cada vez más temprano: casi la mitad de los niños en kínder ya tiene exceso de peso, lo que permite proyectar una trayectoria de salud que puede extenderse durante toda la vida.

El médico Ignacio Ortigosa, especialista en Medicina del Deporte de Clínica CRL, afirma que "la inactividad es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad. En niños y adolescentes se traduce en menor capacidad cardiorrespiratoria, menor desarrollo muscular y óseo, y un impacto directo en la salud futura".

Uno de los principales factores detrás de esta crisis es el sedentarismo asociado al uso excesivo de pantallas. En la práctica clínica, se observan niños que pasan entre 6 y 15 horas diarias frente a dispositivos electrónicos.

Esto ha producido que el escenario clínico haya cambiado, pues niños presentan ya afecciones que antes se veían principalmente en adultos, como lo expone el médico Paulo Valderrama, cardiólogo pediatra del Centro Médico Nueva Estoril: "Cada vez vemos más niños con hipertensión arterial, resistencia a la insulina, alteraciones del colesterol e incluso daño cardiovascular temprano. Esto puede traducirse en hasta cinco veces más riesgo de infartos y casi tres veces más riesgo de accidentes cerebrovasculares en la adultez".