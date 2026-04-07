Tras renuncia de su abogado, Defensoría representará a Barriga en juicio por fraude fiscal

La Defensoría Penal Pública asumirá la representación de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga en el juicio que atraviesa por fraude al Fisco y malversación de caudales públicos.

En un posteo en X, la entidad comunicó que la Defensoría Regional Metropolitana Sur designó al defensor local jefe de Maipú, Pablo Sanzana; y al jefe de Estudios Regional Metropolitano subrogante, Eduardo Camus, para representar a la otrora jefa comunal.

Estas designaciones se dan luego de la renuncia del abogado privado de Barriga, Cristóbal Bonacic, ocurrida a fines de marzo; y en un momento clave del proceso penal, que está en su etapa intermedia, ya que para el 4 de agosto está fijada la audiencia de preparación del juicio oral contra Barriga.

El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago tomó constancia, el 30 de marzo, sobre la dimisión de Bonacic, y en ese entonces había afirmado que Barriga ya tenía otros abogados privados con poder vigente, por lo que no ordenó oficial a la Defensoría.

Cabe mencionar que el mentado jurista también representa al esposo de Barriga, el desaforado diputado Joaquín Lavín León, en una causa en su contra por el mismo delito de fraude fiscal, falsificación y uso de instrumento privado mercantil, y tráfico de influencias.

A la exjefa comunal se le acusa de cometer fraude al Fisco y malversación de caudales públicos, en una investigación que se remonta a su gestión entre 2016 y 2021 en la Municipalidad de Maipú.

Por estos ilícitos, la Fiscalía Oriente solicita penas que superan los 20 años de cárcel efectiva.