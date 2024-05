El Senado primero y la Cámara después, este lunes el Congreso despachó la Ley Corta de Isapres, que da cumplimiento al fallo de la Corte Suprema cuyo plazo culminó ayer.

El informe de la comisión mixta recibió 122 a favor, 14 en contra y 10 abstenciones.

En contra votaron René Alinco (IND), Mónica Arce (IND), Danisa Astudillo (PS), Gonzalo de la Carrera (IND), Viviana Delgado (IND), Jorge Durán (RN), Félix González (PEV), Marcos Ilabaca (PS), Pamela Jimes (PH), Gloria Naveillán (IND), Hernán Palma (IND), Juan Santana (PS), Aléxis Sepúlveda (PR) y Consuelo Veloso (RD).

Mientras que se abstuvieron María Candelaria Acevedo (PC), Roberto Arroyo (PSC), Migue Calisto (IND), Felipe Camaño (IND), Nathalie Castillo (PC), Carmen Hertz (PC), Johannes Kaiser (IND), Cristhian Moreira (UDI), Lorena Pizarro (PC) y Matías Ramírez (PC).

APROBADO | La Cámara aprueba la propuesta de comisión mixta para el proyecto de ley corta de Isapres. Se despacha a ley.



May 13, 2024

En el Senado, poco antes, el texto recibió 39 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones.

Los votos en contra en el Senado fueron de Alfonso de Urresti (PS), Karim Bianchi (IND) y Esteban Velásquez (FREVS). En tanto, Rojo Edwards (IND) y Juan Luis Castro (PS) se abstuvieron.

En la sala, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, remarcó que "hemos llegado a esta situación por responsabilidad de la industria y la inacción legislativa", enfatizando que "el Ejecutivo ha actuado con responsabilidad" para dar "estabilidad al sistema".

Ministra de Salud, @ximenaguilera, se refiere a la tramitación de la #LeyCorta, previo a la votación en sala del @Senado_Chile. May 13, 2024

DEBATE PARLAMENTARIO

"No vamos a hacer colapsar al sistema", sostuvo la senadora PS Isabel Allende al explicar su voto a favor, remarcando que su decisión no es un "salvataje" para las isapres y emplazó a discutir en octubre el proyecto que termina con las tablas de factores, postura que se replicó en parte del oficialismo.

Mientras que su par socialista José Miguel Insulza declaró que las isapres "existieron durante mucho tiempo, ganando mucho dinero, pero a la hora en que alguien dijo que realmente había cobrado de más a sus usuarios, se nos pone la pistola al pecho. Pero al mismo tiempo no podemos dejar caer a una cantidad de ciudadanos que tienen su sistema de salud y no pueden prescindir de él".

El senador Karim Biachi (Ind) indicó que "yo me imagino que hoy los gerentes de las isapres tienen preparada la langosta, el 'Blue Label', para celebrar el crimen perfecto. Robar, que la víctima pague por ti y que el Congreso legalice el robo patrocinado por el Gobierno. Estamos hablando de una industria no solo ilegal, mentirosa, abusiva, ladrona, inmoral y vengativa con quienes le han dado de comer. Yo por lo menos no me presto para legalizar un delito".

En la misma línea, el senador Iván Flores (DC) criticó que "apuñalaron a sus afiliados y ahora estamos todos felices, porque les están retirando el puñal de la herida pero despacito, para que no se esfuercen demasiado, y no pasa nada respecto del crimen que cometieron de apuñalar a una persona".

Finalmente, el senador Javier Macaya (UDI), presidente de la comisión mixta, sostuvo que "póngale la palabra que se quiera, salvataje o no, pero una institución que quiebra no solamente no podía pagar la deuda, sino que lo más grave, no iba a ser posible que continuara dando tratamiento a personas que lo necesitaban. Y por cierto, eso les marcaba la diferencia entre la salud y la enfermedad, entre la vida y la muerte".

¿QUÉ DICE LA LEY?

Entre lo aprobado está la creación de un consejo consultivo, que tendrá como función asesorar a la Superintendencia de Salud en el proceso de presentación, evaluación y aprobación de los planes de pago por parte de las isapres; un plazo de 13 años para que se pague la deuda; la creación de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa y el cálculo del ICSA, entre otros.

Se espera que el proyecto corra la misma suerte en la Cámara Baja y sea aprobado para cumplir con el fallo de la Corte Suprema.

Este domingo venció la prórroga entregada por el máximo tribunal a la Superintendencia de Salud, para hacer cumplir el fallo que obliga a las isapres a usar la tabla única de factores de riesgo, lo que implica devolver los excedentes cobrados a sus afiliados.