Director de Fonasa: "Hemos recibido un millón de personas y no se ha producido una catástrofe"

El director del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Camilo Cid, cree "exagerado" que se produzca en el corto plazo una quiebra de las isapres y descarta que se produzca una "catástrofe" en el sistema público ante una migración masiva de usuarios.

En julio de 2022, pocos meses después de asumir el cargo, aseguró que "la idea es que las isapres desaparezcan del mapa de la seguridad social".

Hoy, con la crisis que enfrentan las isapres, Cid sostuvo en La Tercera que "el Gobierno ha sido muy claro, y ha determinado que hay que solucionar el problema de la crisis y después seguir discutiendo qué cambios se requieren en el sistema. Por supuesto que, cuando hay discusiones, lo que hacemos es recurrir a la visión programática, a los argumentos del programa. Ahora, cuánto se avance en los planteamientos del programa está por verse".

Respecto a la discusión de la ley corta y la fórmula de pago a los usuarios, Cid remarcó que "esta es una industria que maneja al año un flujo de dinero de unos 4.000 millones de dólares. Entiendo que esta es una industria de poca rentabilidad dentro de esos 4.000 millones de dólares".

"Sin embargo, esas cantidades de dinero son bastante importantes y bastante seguras. Entendería que las visiones de una industria como esa tienen que ser de bastante proyección. Además, ellos también tienen la opción de capitalizar. Pero yo no sé qué decisiones van a tomar. Estas son decisiones de entes privados que tienen libertad, pero no denoto esa imposibilidad absoluta. Además, cada isapre tiene un escenario diferente. Y lo digo como economista, más que como director de Fonasa".

Cid cree que es "exagerado" plantear que la aplicación del fallo haga caer a las isapres porque, explicó, "administrativamente eso es imposible. Tienen que transcurrir ocho o 10 meses para que alguna entregue su llave, pues hay procesos que se realizan antes. Aparte, hay varias aseguradoras que no están dentro del problema. Es natural que se utilicen argumentos de esta índole, porque hay intereses".

En esa línea, el director de Fonasa afirmó que "hoy el Gobierno es partidario de estabilizar el sistema con la ley corta" y enfatizó que "lo fundamental siempre ha sido que se cumplan las sentencias y que las personas no pierdan continuidad en la atención".

Además remarcó que este "es un escenario que han generado las propias isapres, eso hay que tenerlo en cuenta también. No es producto ni del comportamiento de Fonasa ni el de los afiliados, sino que son las aseguradoras las que han incurrido en comportamientos que han sido reñidos con la legalidad y que ahora la Corte Suprema les está exigiendo que cumplan los fallos".

"PREPARADOS PARA TODOS LOS ESCENARIOS"

El director de Fonasa afirmó que "tenemos que estar preparados para todos los escenarios y que entre en insolvencia una isapre puede ser uno. Por eso de forma natural las personas han migrado a Fonasa. Antiguamente se decía que la gente caía a Fonasa, hoy la están eligiendo, y quienes vienen de las isapres son personas más jóvenes que antes. Eso ocurre porque ven en Fonasa una posibilidad más económica de acceder a los mismos prestadores.

Cid además no cree que el Fondo Nacional de Salud sufra un estrés con el arribo de afiliados de las isapres. Planteó que "desde el primer fallo de la Corte Suprema hemos recibido un millón de personas y no se ha producido una catástrofe. Independientemente de que la trayectoria del sistema de salud público venía ya acumulando listas de espera producto de la pandemia".

"Sin embargo, este millón de personas no vino a abultar las listas de espera. Hemos hecho estudios y hemos concluido que las personas tratan de replicar su prestación anterior. Cuando llegan a Fonasa, tratan de seguir yendo a la clínica X con el médico Y. Eso ocurre con la modalidad de libre elección", explicó.

"Un movimiento abrupto, nosotros tendríamos que administrarlo de manera que se produzca un aterrizaje suave, para que no se produzcan discontinuidades, que es lo más importante en los tratamientos con las personas. Y para eso es necesario conversar con los proveedores y con las clínicas para llegar a acuerdos y convenios que nos permitan eso. Fonasa ya tiene acuerdos y convenios con 98% de las clínicas privadas. Entonces, para implementar la modalidad de la MCC (Modalidad de Cobertura Complementaria) no es que vamos a ir a conversar con alguien que no conocemos", apuntó.

Respecto a ese escenario, Cid reconoció que "obviamente que será un desafío. Tendríamos que hacerlo muy mal como para que se produzca un desastre. Está todo funcionando. La persona tiene que seguir yendo a su prestador y nosotros nos encargaremos de cómo hacemos los convenios con él. Eso pensando que tenemos la ley corta y el MCC. Con esa modalidad es mejor, sin esa cobertura tenemos un second best, porque tenemos la posibilidad de libre elección".

COBERTURA AL PASAR DE ISAPRE A FONASA

Cid aseguró que aquellas personas que salgan de las isapres y migren a Fonasa mantendrán sus coberturas de aprobarse la ley corta.

"Si se aprueba la ley corta sí puedo asegurar que las personas pueden mantener sus coberturas. Ahora sí puedo asegurar que se puede disponer de la modalidad de libre elección y de los seguros complementarios que hay en el mercado, y que son muchos", acotó.

"De hecho -añadió- desde que iniciamos esta discusión se han duplicado las pólizas y, sobre todo, las que están disponibles para la gente de Fonasa. Esas pólizas tienen distintas coberturas y distintos enfoques. La nuestra está pensada para ser mejor y para ser beneficiosa para las personas. También hacemos hincapié en que nuestra póliza tiene que tener ciertas características y eso es lo que ponemos en la ley: que tenga una prima plana y que no discrimine por sexo ni por preexistencias".

En conclusión, añadió, "hoy no se puede asegurar, porque no está aprobada la ley".