Ley corta de isapres: Quintana lamentó falta de "voluntad real" en la oposición

El presidente del PPD, senador Jaime Quintana, lamentó en Cooperativa la falta de una "voluntad real" por parte de algunos sectores de la oposición para despachar la ley corta de isapres, que se debate actualmente en el Congreso.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario indicó que "tenemos que tener más claras cuáles son las urgencias. No veo una voluntad real de todos los sectores, particularmente de la oposición, es cosa de ver algunas declaraciones, por ejemplo en el Congreso, para apurar y despachar estos días, el proyecto de ley corta de isapres".

"Tenemos un tema de las prioridades que no son las que el país hoy día necesita, pero en materia de seguridad algo se avanzó, con el riesgo también de que haya incongruencias en el proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza, con algunos desencuentros con la Ley Naín-Retamal, que no es para nada favorable para las policías", recalcó.

Quintana planteó que "a mí me cuesta comprender (...) pero llevamos más de un año discutiendo la ley corta de isapres, entonces ¿Qué queda para la ley larga?, ¿Qué queda para los abusos en que incurren isapres y que siguen discriminando y perjudicando a los afiliados al sistema? Eso no lo vamos a discutir nunca entonces".

"Yo escucho a algunos colegas decir que aquí el tema es el cálculo de la deuda. Cuando hablan del cálculo de la deuda no están pensando en la persona que requiere atención, están pensando en cómo proteger la industria, entonces me preocupa eso, porque he visto mucha protección de la industria en el tema isapres y en el tema AFP", sentenció.