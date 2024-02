Nueve de las diez isapres pidieron subir sus precios en marzo

La Superintendencia de Salud confirmó este lunes que nueve de las 10 isapres -todas las de modalidad abierta- que funcionan en el país decidieron aplicar alzas en sus planes a partir de marzo, enmarcadas en el tope de 7,4 por ciento fijado para este año.

A través de su cuenta de X, la entidad indicó que "tras culminar el plazo este domingo 25 de febrero, nueve de las 10 isapres del sistema comunicaron su decisión de adecuar los precios base de los planes de salud".

La única isapre que no realizará alzas será Cruz de Norte, ya que no tiene tablas de factores, ante lo que "no le corresponde" un aumento en sus valores.

"Los equipos de esta Superintendencia ya se encuentran trabajando en la verificación de estas alzas, para informar a la ciudadanía, dentro de los próximos días, el porcentaje de alza que cada Isapre podrá adecuar a su plan de salud", añadieron.

La tarea de este organismo es revisar los datos que presenta cada aseguradora, visar las alzas en caso de ser correctas y determinar el monto de cada aumento.