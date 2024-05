Oposición rechazará ley corta de isapres si no da "equilibrio financiero"

El próximo domingo 12 de mayo debe estar aprobada la ley corta de isapres, debido al fallo de la Corte Suprema –que dictaminó que las aseguradoras deben restituir los cobros en exceso a sus afiliados-, sin embargo, la comisión mixta acusa que el Gobierno no ha presentado indicaciones pese al plazo acotado.

A ocho días de que se cumpla el tiempo, el senador socialista Juan Luis Castro, también miembro de la comisión, apuntó esta mañana en Cooperativa que ellos van a cumplir con su rol legislativo, pero la responsabilidad cae en el Ejecutivo para que la norma avance.

"Lo aprobado en el Senado fue desestimado en la Cámara de Diputados, y por lo tanto esta comisión mixta, que es el último trámite de una ley, tiene que recomponer demasiadas cosas. Es muy complejo, entonces yo pido en esto que no haya improvisación del Gobierno", señaló.

El parlamentario oficialista indicó que "es una lucha contra el tiempo desde el Gobierno, más que desde nosotros en el legislativo, porque casi todo, el 90% de lo que hay que discutir, sólo es de patrocinio exclusivo del Poder Ejecutivo, y no de iniciativa parlamentaria. En ese sentido, la urgencia corre más desde el Gobierno que desde el Parlamento, porque nosotros vamos a cumplir, pero la materia sobre la que debe ir es la que tiene que estar sobre la mesa".

#CooperativaContigo Juan Luis Castro, senador socialista e integrante de la comisión mixta que debe resolver la ley corta de isapres: "No es cuento del lobo, sino realidad, que pueden colapsar algunas aseguradoras" https://t.co/EeKckAgxk6 pic.twitter.com/4NXEvDlKUD — Cooperativa (@Cooperativa) May 4, 2024

OPOSICIÓN ADVIERTE QUE SI NO HAY EQUILIBRIO ECONOMICO SUS VOTOS "NO VAN A ESTAR"

Según expertos si la ley no se aprueba antes del 12 de mayo, las aseguradoras pueden caer en la insolvencia. Por ello, la Superintendencia de Salud entregó el nuevo cálculo de la deuda de las isapres, según el fallo de la Corte Suprema y lo cifró en 1.589 millones de dólares (1,4 billones de pesos) al 31 de diciembre de 2023.

Asimismo, desde el Ejecutivo se presentó otra fórmula que incorpora la cotización obligatoria del 7 por ciento, y en ese caso el monto descendería a 1.250 millones de dólares (1,1 billones de pesos) a la mencionada fecha.

Ante la situación, el presidente de la comisión mixta, el senador Javier Macaya (UDI) aclaró que "desde la oposición hacemos responsables al Ejecutivo, porque son ellos los que tienen la iniciativa exclusiva en esta materia, que si no se presenta una solución que de equilibrio financiero al sistema, son ellos los que van asumir la responsabilidad".

"Los votos nuestros no van a estar si hay una solución incompleta. Entonces, finalmente, si llegamos a la conclusión que los números no dan, ya es responsabilidad del Ejecutivo y no de la oposición", manifestó el timonel de la UDI.

"DEMORA INJUSTIFICABLE E IRRESPONSABLE"

En una línea similar, Francisco Chahuán (RN) planteó que "pareciera que estamos actuando contra el tiempo, pero ciertamente acá ha habido, sin lugar a dudas, demora injustificable e irresponsable en el ingreso de indicaciones legislativas por parte del Ejecutivo, porque ya el Tribunal Constitucional ha señalado que son de iniciativa exclusiva. Y por tanto nuestros votos no van a estar para una mala reforma y el Gobierno va a tener que hacerse responsable de aquello".

Por su parte, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, hizo hincapié en la segunda sesión de la comisión que no hay posibilidad de pedir una tercera prórroga a la Corte Suprema para aplicar el fallo; mientras que las indicaciones se van a ingresar de manera formal este mismo lunes 6 de mayo.

El diputado Tomás Lagomarsino (PR) señaló que no ve problema en que la ley se despache a sala el martes, "si es que el lunes el Ejecutivo ingresa las indicaciones" y agregó que "finalmente, si el Gobierno se abre a presentar una prórroga eso nos daría más plazo, pero no veo contraproducente hoy que despachemos el proyecto con los tiempos que manejamos actualmente".

Por otro lado, la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) dijo que "lo que ha querido instalar la oposición y ciertos medios de comunicación es vincular la ley corta a una solución definitiva, una solución mágica al problema que tienen las isapres y eso es imposible. No es cierto".

"El problema que tienen las isapres no tiene solución, son números que financieramente hacen irremontable la recuperación financiera. La ciudadanía tiene que entender que si no hay ley corta, la aplicación del fallo va a ser mucho más precipitada. Y el Gobierno por más que lo quiera, no puede hacerse parte de un intento de eludir un fallo de la justicia".

Se prevé que entre el 7 y 8 de mayo se conozca el informe de la comisión mixta para poder legislar antes del 12 de mayo.