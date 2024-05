Winter: Mucha gente va a migrar de las isapres a Fonasa, que salió fortalecido

El diputado Gonzalo Winter (Convergencia Social) aseguró en Cooperativa que, con la aprobación de la ley corta de isapres en el Congreso, Fonasa "salió muy fortalecido" y va recibir a nuevos usuarios que se van a desafiliar del aseguramiento privado.

En El Primer Café, el parlamentario oficialista afirmó que "el sistema de salud ayer cambió bastante con la ley corta: Fonasa salió muy fortalecido y las isapres pasan a tener una nueva regulación y el uso obligatorio de una determinada tasa de factores, que hace que el negocio de las isapres vaya a modificarse también".

"Parte del resultado de esta ley es que mucha gente va a migrar de las isapres a Fonasa, lo cual no es necesariamente, en sí mismo, un objetivo, porque el objetivo principal siempre es mejorar la salud del país", apuntó el frenteamplista.

El diputado y expresidente de Evópoli Francisco Undurraga apuntó que "Fonasa no es la panacea, es quien financia, (...) y si nosotros queremos hacer una reforma real a la salud, no basta con los egresos que se generan desde Fonasa para financiar el sistema de salud, también tenemos que hablar de algo que hemos dejado abandonado: que el per cápita por salud ha crecido en una forma muy distinta al crecimiento real de la economía de nuestro país, pero eso no se ha visto como beneficio para los usuarios de la salud pública, y es donde se genera la inmoralidad que hoy día tenemos".

"El exceso de utilidades o la mala forma de fiscalizar el sistema privado es algo que nos llevó a tener que votar lo que votamos ayer, pero si queremos hablar de verdad de salud pública, tenemos que tener una buena contraparte y oferta incluso para la gente que no tiene tanto dinero", señaló el parlamentario de Chile Vamos.

Isidro Solís, de Amarillos por Chile, replicó que "hay gente que plantea que la solución sea todo estatal, hay gente que plantea que la solución es que todo sea privado, y nosotros no creemos en ninguno de esos dos planteamientos, que son extremos".

"No usar la sinergia que puede tener la capacidad del sector privado con el sector público es un desperdicio de recursos. Nosotros creemos en la provisión mixta, regulada por el Estado, balanceada por la responsabilidad del Estado en que debe cumplir mínimos de justicia", sostuvo el exmnistro.

DIVERSAS POSTURAS EN EL PC

Sobre la dividida votación de los parlamentarios del Partido Comunista, el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, aseveró que "es un tema en debate, no hay un blanco o negro respecto de esto".

El origen de esta crisis fue "un fallo del Poder Judicial a propósito del abuso de las isapres para con sus usuarios", y en algunos legisladores del partido "había un juicio crítico sobre si se les estaban concediendo más regalías (de las convenientes) a las isapres, que son las responsables".

"Yo espero que esto permita entrar al debate de los grandes temas, de las listas de espera, de ampliación de las coberturas", sentenció Carmona.