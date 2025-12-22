Síguenos:
Colmed: Nos estacionamos en un número de licencias parecido a lo esperable por epidemiología

La presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, abordó en Cooperativa la formalización de seis médicos extranjeros acusados de haber emitido casi 36 mil licencias falsas.

Si bien "hay muchos extranjeros (involucrados en estos casos), porque, de alguna manera, el modus operandi era venir, inscribirse en la Superintendencia y luego operar desde afuera vendiendo licencias, la gran mayoría de los médicos extranjeros que ejercen en el país ingresan (al sistema) a través de convenios de universidades, dan su Eunacom, se habilitan por Conacem o las dos cosas; y son médicos que están aportando a lo largo de todo Chile, muchos en el sistema público", puntualizó Arriagada.

La dirigente comentó además que, tras el escándalo del último año, "nos hemos ido estacionando en un número de licencias mensuales que se parece bastante a lo que es esperable por la epidemiología de la población".

