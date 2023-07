Colegio Farmacéutico: Venta de medicamentos en las ferias es narcotráfico

El presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos, Jorge Cienfuegos, aseguró que los responsables de la venta de medicamentos en ferias libres conforman "mafias", y que esta práctica ilegal -que según el Instituto de Salud Pública (ISP) aumentó un 1.000% entre 2021 y 2022- califica como "narcotráfico".

"Esto es narcotráfico; plantear que los propios locatarios traten de abordarlo es equivalente a decirle a la comunidad que se haga cargo del narcotráfico. Pese a que uno tenga esa intención, se vuelve poco factible, porque estas personas funcionan como mafias, y no solamente están dispuestas a cosas que son ilegales al nivel del asesinato, sino que también ensucian el nombre de las ferias libres", planteó el líder gremial en Una Nueva Mañana.

El profesional advirtió que estas personas "saben cómo funciona la ley, y por ende, al encontrar este vacío y la no coordinación de los actores -porque tenemos por un lado al ISP y las Seremis, y por otro a Carabineros y PDI-, este tema sigue desbordándose y seguirá así durante años".

Cienfuegos agregó que hace años han denunciado la venta al por mayor de fármacos a estos comerciantes clandestinos, pero la sanción máxima que consiguen con ello "es un sumario sanitario, que básicamente es: 'No lo haga nunca más y pague una multa'. Pero claramente el negocio es más lucrativo, las multas se pagan y después se cambian a la cuadra siguiente".

"Hemos tratado de hablar con Interior, pero nos ha rechazado varios lobbies con respecto a este tema, también la PDI. Sí tenemos claro que el Ministerio de Salud sí lleva a cabo conversaciones con Interior para ver esto de manera integral", apuntó el dirigente, al tiempo que valoró que la Delegación Provincial de Cordillera hiciera "la coordinación que esperábamos" a nivel local, generando varios operativos.

Finalmente, consultado por las causas de la preferencia de los consumidores por la venta ilegal, alertó que "la población en muchas ocasiones carece de información respecto a cuándo los medicamentos le corresponden de manera gratuita", y como el 80% pertenece a Fonasa, no deberían pagar por la mayoría de los fármacos. "Ahora, si eso no está ocurriendo -y es una realidad-, la conversación sería que nos faltan recursos en el área pública".

ASOCIACIÓN DE FERIAS LIBRES: "EL ESTADO QUEDA CORTO"

Por su parte, y también en diálogo con Una Nueva Mañana, el presidente de la Asociación de Ferias Libres, Froilán Flores, consideró que "el problema central es la informalidad, los ilegales que andan al medio de la feria o se ponen en cualquier lugar a vender", pues "los municipios no tienen la autorización para retirar de la vía pública esos productos si no son acompañados por Carabineros, y Carabineros en las ferias libres no existe".

En cuanto a los proveedores, dijo tener información de que existen farmacias en el Barrio Meiggs y los alrededores de Tirso de Molina que entregan la mercancía a los vendedores ilegales, por lo que -a su juicio- la situación "viene de más arriba": "Hay que ir a la matriz, si no, el problema no se va a solucionar, porque no pasa nada con llevar presa a una persona a la que se le requisen un millón de pesos en mercadería", enfatizó.

Para el dirigente, "el Estado queda corto", porque "si no tiene los recursos para poder financiar todo el personal que se requiere, si no hay tecnología en los puertos y aduanas para controlar, si no hay voluntad política de todos para hacer las reformas que correspondan y proveer al Estado de los recursos que se necesitan, es imposible" sacar a los responsables de las calles.

Flores además dio cuenta de amedrentamientos por abordar el tema en medios: "Fui amenazado y después me rompieron el vidrio del camión a las 4 de la mañana en la Vega Central. Fui a dar cuenta a Carabineros, me echaron. La semana subsiguiente fui nuevamente (a comprar), y a la persona que me avisó de la venta y de que persiguen a los feriantes la habían asesinado", acusó.

"El individuo que me amenazó me dijo: 'Tengo 50 carros (con fármacos), yo soy de Renca, cuídate mucho', y a los 15 días pasó eso (...). Con lo que estoy diciendo públicamente ya corro riesgo", lamentó.