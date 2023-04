Venta ilegal de medicamentos aumentó en 1.000% en comparación con 2021

Un alarmante aumento en la venta ilegal de medicamentos dieron a conocer este lunes las autoridades: durante el año pasado, el Instituto de Salud Pública (ISP) con la ayuda de las policías realizó 174 decomisos por comercio ilegal de remedios en la Región Metropolitana, en los que se incautaron más de 10 millones de pastillas. Esto equivale un aumento en un 1.000 por ciento, en comparación con 2021.

Estas cifras fueron dadas a conocer por el director subrogante del ISP, Heriberto García, junto al presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS).

García recomendó que "no compren en la feria, no compre en el comercio ambulante, no compre en las redes sociales. Compre en farmacias los productos farmacéuticos y en lugares establecidos como corresponde".

"No basta con detenerlo (el hecho) simplemente llamando a la población a que no compre. También hay que detenerlo con definiciones de delitos claros y precisos, con sanciones graves para quienes hacen mal uso de esto. Los medicamentos que están a la intemperie sufren de humedad y altas temperaturas, eso degrada el medicamento, lo transforma en un tóxico finalmente", añadió el funcionario.

Dentro de los medicamentos que presentan mayor frecuencia en decomisos son la ciclobenzaprina (relajante muscular y depresor del sistema nervioso), losartán (usado para tratar la presión arterial alta) y prednisona (ocupado para enfermedades respiratorias).

ROBO DE CAMIONES QUE TRANSPORTAN MEDICAMENTOS

Otro de los delitos que ha ido en aumento relacionado con el comercio ilegal de medicamento es el robo a camiones. Comparado al año anterior, en 2022 se registró un aumento en más de 400 por ciento en robo a transportes de este tipo.

A raíz de esto, el senador Juan Luis Castro (PS), anunció que presentará un proyecto de ley que busca agravar las penas a quienes comercien este medicamento ilegal.

"Este proyecto lo vamos a ingresar mañana con la firma transversal de senadores de oposición y de Gobierno. Busca agravar las penas de todos aquellos que comercien de manera ilícita los medicamentos habituales. Las penas se van a agravar incluso hasta cinco años de cárcel", afirmó el senador socialista.

"En segundo lugar, se va a agravar la pena para prescriptores médicos que pudiesen estar vinculados a la desviación de esos medicamentos hacia el comercio irregular. Y por último, estamos sancionando el hurto y el robo industrial de camiones con medicamentos, más allá de las penas habituales que se establecen respecto de los asaltos corrientes cuando se trata de productos de esta naturaleza", agregó.

Otra de las solicitudes del senador al Gobierno será la de modificar la urgencia y una actualización al proyecto de ley "Fármacos 2", que vela por facilitar el acceso de medicamentos a la población, considerando precios y calidad.

El proyecto modifica el código sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias.