Ministra de Salud anunció reposición de punto fijo de Carabineros en Cesfam atacado en Puente Alto

La ministra de Salud, May Chomali, confirmó este viernes la restitución de un contingente de punto fijo de Carabineros en el Cesfam Cardenal Raúl Silva Henríquez, en el sector de Bajos de Mena, tras los severos destrozos que obligaron a suspender la atención de urgencia en el recinto.

La titular de la cartera encabezó una reunión de emergencia en el propio centro asistencial junto al alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, y los representantes de las asociaciones de funcionarios para evaluar los daños y coordinar las medidas de resguardo.

En el lugar, la secretaria de Estado detalló que la reposición del punto fijo de Carabineros fue coordinada "con el prefecto y con el seremi de seguridad", añadiendo que se implementará "un resguardo policial más específico alrededor de los centros de salud" durante el despliegue asociado al desalojo de la Villa El Volcán 1, el supuesto el detonante de la vandalización.

Respecto a los compromisos de infraestructura para la protección del Cesfam, la titular del Minsal reconoció que "no se terminó de construir todo lo necesario".

Ante la advertencia de paralización de actividades emitida por las asociaciones de funcionarios municipales de Puente Alto, la autoridad desmarcó el rol del Ejecutivo central de la gestión interna de la movilización: "Yo vine a dar las respuestas desde el sector salud; eso ya depende del alcalde y de sus equipos".

La medida busca restablecer la operatividad del recinto asistencial, que debió derivar y reprogramar la totalidad de sus atenciones médicas luego de que cerca de 12 encapuchados irrumpieran de madrugada en sus dependencias.