Minsal informó la detección de subclado K de influenza A(H3N2) en Chile

El Ministerio de Salud, a través del Instituto de Salud Pública (ISP), informó la detección del subclado K de influenza A(H3N2) en muestras analizadas en el país.

Según el Gobierno, "este hallazgo era esperado dado el comportamiento epidemiológico global del virus y se produce en un contexto de descenso sostenido de la actividad de influenza en Chile".

También detalló que "a solicitud del Ministerio de Salud y en el marco del fortalecimiento de la vigilancia genómica, el ISP intensificó durante las últimas semanas el análisis de secuenciación de muestras de influenza A (H3N2). Este esfuerzo permitió confirmar la presencia del subclado K, una variante genética del virus H3N2 que ha circulado ampliamente en otras regiones del mundo desde agosto de 2025".

"Es probable que en los próximos días se identifiquen muestras adicionales positivas para este subclado a medida que se completan los análisis de secuenciación pendientes", expuso el Minsal.

Acerca de la situación epidemiológica en el país, se informó que "lo más relevante es que la actividad de influenza en Chile viene presentando un descenso sostenido desde hace varias semanas en base a lo observado en la vigilancia de virus respiratorios del ISP".

"Hasta la fecha, no se ha observado aumento en la gravedad clínica de los casos ni incremento en las hospitalizaciones relacionadas con influenza A(H3N2), consistente con lo reportado a nivel internacional respecto al subclado K", especificó.

¿Qué es el subclado K?

El Minsal explicó que "el subclado K es una variante del virus de la influenza A(H3N2). La influenza es un virus que cambia de manera natural con el tiempo, y estos cambios dan origen a distintas 'ramas' del mismo virus, llamadas subclados".

"El subclado K no corresponde a un virus nuevo ni distinto, sino a una forma esperable de evolución del virus de la influenza estacional que ya circula en el mundo", añadió.

"La evidencia disponible indica que la vacuna de 2025 contra la influenza continúa entregando protección frente a enfermedad grave y hospitalización, y se espera que esta protección sea mayor con la vacuna de 2026", aseguró.

Prevención

El Ministerio de Salud también reiteró el llamado a completar el esquema de vacunación contra la influenza, especialmente en los grupos de mayor riesgo compuesto por adultos de 65 años y más, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, niños entre 6 meses y 5 años y trabajadores de la salud.

"La vacunación sigue siendo la mejor herramienta para prevenir enfermedad grave, hospitalización y muerte por influenza. En el caso de población de mayor riesgo se indica el tratamiento con antivirales", enfatizó.

Y como medidas preventivas llamó a la población general a lavarse las manos de manera frecuente, quedarse en casa si presenta síntomas respiratorios, consultar oportunamente ante síntomas de gravedad.

"El Ministerio de Salud mantendrá informada a la población sobre cualquier cambio relevante en la situación epidemiológica de influenza a través de sus canales oficiales", cerró el comunicado.