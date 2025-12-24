Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago30.6°
Humedad26%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región del Biobío
Tópicos: País | Salud

Ojo con la cena navideña: Minsal detectó listeria en lote de trucha ahumada

Publicado:
| Periodista Radio: Cristofer Espinoza
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Ministerio de Salud declaró alerta alimentaria tras detectar la presencia de la bacteria listeria en un lote de trucha ahumada.

El producto es la Trucha Ahumada en frío Slice de 150 gramos, elaborado por la empresa Aqua Austral Limitada, con número de lote 12277121225, envasado el 12 de diciembre de 2025 y con fecha de caducidad el 26 de diciembre del mismo año.

La muestra del alimento fue tomada por la Seremi de Salud del Biobío, que ordenó su retiro inmediato de los locales donde se encuentra a la venta.

Síguenos en Google News
Las + leídas