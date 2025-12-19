En conversación con Cooperativa, la jefa de la División de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud, doctora Ester Aylwin, descartó que la detección en Chile de la influenza A H3N2 subclado K (conocida mediáticamente como "supergripe") implique una campaña de vacunación extraordinaria, subrayando que "no es un virus nuevo, sino una variación genética esperable del virus de influenza que circula todos los años".

La autoridad explicó que este subclado ya fue identificado por el Instituto de Salud Pública en el país y en otras zonas del mundo, y que "no es más grave, no ha aumentado las hospitalizaciones ni el uso de camas críticas", aunque sí presenta mayor evasión inmune, lo que facilita el contagio.

Además, precisó que Chile se encuentra en una alerta epidemiológica y no sanitaria, en una etapa informativa y de monitoreo, y llamó a "estar atentos, pero no sobrepreocupados", reforzando medidas habituales como el uso de mascarilla en caso de síntomas.

LEER ARTICULO COMPLETO