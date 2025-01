Fallida compra de casa de Allende: "A todas luces parece una infracción constitucional", dice Schalper

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el diputado Diego Schalper, de Renovación Nacional (RN), dijo que Chile Vamos acudirá al Tribunal Constitucional (TC) para pedir la destitución de la senadora Isabel Allende (Partido Socialista) siempre y cuando exista "espacio probatorio".

Esto, con motivo de la fallida compra de la residencia del fallecido Presidente Salvador Allende (1970-1973), padre de la congresista, por parte de Bienes Nacionales.

Mientras que la bancada de diputados del Partido Republicano ya anunció que ingresarán un requerimiento en el TC para intentar sacar de su cargo a Allende - copropietaria del inmueble junto con su sobrina y ministra de Defensa, Maya Fernández-, Schalper aclaró la postura de Chile Vamos, que dejó en vilo su adhesión a la ofensiva.

"Cuando usted hace una presentación al TC en un tema como este, usted lleva adelante un procedimiento que involucra un espacio probatorio. Por lo tanto, usted tiene que contar con los antecedentes necesarios para acreditar las afirmaciones que usted hace. Eso, hoy día, requiere cierto nivel de antecedentes y, por lo tanto, nosotros hemos planteado la necesidad de una comisión investigadora y hacer uso del artículo 52 (de la Constitución), que es un oficio especial que uno hace con votación de la Sala para requerir información, cosa de contar con todos los antecedentes", dijo el diputado.

El exsecretario general de RN afirmó que, "a pesar de lo que a uno le gustaría -porque a uno no le gusta estar en este tipo de situaciones, yo lo digo bien sinceramente-, acá se ha configurado algo que, a todas las luces, pareciera ser una infracción constitucional".

"Cuando la Constitución dice que se prohíbe la celebración de contratos con el Estado y se celebra un contrato con el Estado, lamentablemente se viola la Constitución. Por lo tanto, a la luz de los antecedentes que podamos recabar, y si tenemos espacio probatorio, a mí me parece que cualquier persona que está en posición de tener que fiscalizar, vamos a tener que llevar estos antecedentes al TC para que sea el TC que resuelva", advirtió el parlamentario.

Consultado por el simbolismo de destituir a la hija de Salvador Allende de su cargo, Schalper admitió que lo tiene "clarísimo", pero indicó que "el Gobierno debió haberlo advertido".

"En cualquier Gobierno, y más aún en este Gobierno, cuando se tramita una cosa como esta, me imagino que usted no se lo deja al pasante que está empezando sus artes en el mundo jurídico. Me imagino que un contrato como este, usted se da cuenta de la repercusión que tiene, y, por lo tanto, pone a cargo de ese contrato a los abogados de más alto nivel que usted tenga", cuestionó el diputado.

En esa línea, planteó que "en el Gobierno están con algún déficit en materia jurídica, porque ya llevamos varias situaciones complejas. No mencionemos Dominga, no mencionemos las pensiones de gracia, para qué mencionar el uso abusivo de la Ley de Seguridad Interior del Estado en materia inteligencia", apuntó.