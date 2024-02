Jara: "Nuestras convicciones no se mueven un ápice por entregar respeto a quienes se lo merecen"

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se refirió este jueves al tono que han usado algunos parlamentarios del Partido Comunista -colectividad en la que milita- hacia el expresidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), fallecido el martes en un accidente de helicóptero.

Por ejemplo, la diputada Daniela Serrano (PC) publicó en la red social X: "Podemos lamentar la trágica muerte de un ex mandatario, sin embargo eso no nos hará revestirlo como un presidente de características demócratas. Es de público conocimiento nuestras diferencias políticas con su sector y en ese contexto no relativizamos las violaciones sistemáticas a los DD.HH. cometidos bajo su Gobierno".

"Es importante que las personas que han hecho reflexiones respecto de lo que fue un momento tan complejo en Chile, como el estallido social, ya sea de una o de otra posición, y quieran manifestar algo al respecto, están en su completa libertad", dijo Jara a la salida de la antigua sede del Congreso Nacional, donde se celebra el velatorio de Piñera desde el miércoles.

"Yo, por lo pronto, creo que no hay que olvidar las causas que nos llevaron al estallido: una profunda desigualdad en nuestro país, y que esto siempre debió haber sido resuelto como se hizo, en definitiva, abriendo un proceso dentro de la institucionalidad que, lamentablemente, terminó con dos procesos constituyentes que no lograron una nueva Carta (Magna), pero que son parte de lo que ya hoy día es historia y hay que ver lo importante, que es cómo construimos para el futuro", continuó.

La secretaria de Estado, junto con Juan Carlos Muñoz (Transportes), Maisa Rojas (Medio Ambiente), Diego Pardow (Energía), Aurora Williams (Minería) y Antonia Illanes (quien está subrogando a Jaime Pizarro como ministra de Deportes), hizo guardia durante unos minutos esta tarde junto al féretro del exgobernante.

Consultada por los emplazamientos de algunas voces de la oposición al hoy oficialismo por las antiguas críticas a la gestión de Piñera, Jara respondió: "Lo que menos debiera pasar en este momento es que hubiesen emplazamiento de un lado y otro, porque, en realidad, esto es un velorio, un funeral".

Enfatizó que "el expresidente Piñera falleció en circunstancias bastante trágicas" y, además, "cada uno podrá tener su opinión respecto de la conducción política que él ejerció, pero este minuto no es para eso. Este minuto es para acompañar a sus familias y a quienes han demostrado que le tenían mucho cariño y hoy día lo están acompañando acá en el ex Congreso Nacional".

¿UN ANTES Y UN DESPUÉS EN LA RELACIÓN CON CHILE VAMOS? "OJALÁ ASÍ SEA"

Finalmente, Jara valoró los dichos del diputado Frank Sauerbaum, jefe del comité de Renovación Nacional, quien ayer aseguró que el cambio de tono y la valoración que ha tenido el Presidente Gabriel Boric con Piñera puede marcar "un antes y un después" en la relación de Chile Vamos con el Ejecutivo.

"Ojalá así sea, pero creo que eso también se verá en los días posteriores. Hoy día me quedo solamente con que estos son momentos de reflexión para el ejercicio de la democracia en nuestro país, para el respeto que nos debemos como personas, y que nuestras convicciones políticas no se mueven un ápice en función de entregar respeto y condolencias a quienes se lo merecen", expresó la ministra.

Con todo, Jara concluyó que "no hay que confundirse: nosotros tenemos posiciones distintas, pero, sin duda, rendir un justo homenaje a quien fue Presidente de Chile en dos ocasiones es parte de nuestro deber y con gusto lo cumplimos".

El funeral de Estado de Piñera, el primer mandatario de derecha en llegar al poder tras el retorno a la democracia, se celebrará mañana viernes en la Catedral Metropolitana de Santiago y el cuerpo será enterrado posteriormente en la cripta familiar en el Parque del Recuerdo.