Insulza: "Ya dictamos hartas leyes, ahora vamos a pegarles a los delincuentes"

El senador socialista José Miguel Insulza defendió en Cooperativa su propuesta de decretar Estado de Sitio en la Región Metropolitana para hacer frente a la delincuencia, estimando que, a estas alturas, "hemos dictado bastantes leyes" con ese objetivo.

"Yo creo que no hay que cerrarse a la posibilidad, francamente, porque creo que mucha gente no entiende todavía -sobre todo la que vive en los sectores más acomodados de la ciudad- que la situación que se vive es muy dramática. Que maten a jóvenes en la calle, a plena luz del día, con metralletas, con ráfagas (de disparos), es muy terrible", remarcó el exministro del Interior en El Diario de Cooperativa.

En concreto, su idea "no es que salgan los militares a la calle por su cuenta. Lo que estoy proponiendo en realidad es que el Presidente de la República tiene que tener la posibilidad -a mi juicio- de tomar todas las medidas que sean necesarias, y ya hemos dictado bastantes leyes, ha llegado el momento de actuar".

Para Insulza, mediante una política como el Estado de Sitio se podrá "allanar lugares donde se concentra la delincuencia, donde la policía ni siquiera puede llegar; detener bandas criminales que todo el mundo sabe que existen pero que todavía no se consigue penetrar a ellas; desarrollar mejor las tareas de inteligencia, todas esas cosas".

"Ahora, si realmente eso les parece demasiado, (que se dicte) Estado de Emergencia, lo que se quiera, pero lo están pidiendo varios alcaldes además: lo pidió el alcalde de Maipú (Tomás Vodanovic) hace poco tiempo, que es un hombre bastante progresista, pero que entiende que la situación de Maipú tampoco se puede vivir".

"UN LLAMADO DE ALERTA"

En definitiva, el parlamentario está de acuerdo en que también "hay que mejorar los mecanismos de inteligencia", pero al mismo tiempo "hay que actuar en la calle, hay que demostrar a los delincuentes que el Estado está en la calle y que ellos no son los que manejan este país".

Como el Presidente Gabriel Boric se cerró a un escenario donde se involucre más directamente a militares, Insulza relevó que "por cierto, el Estado de Sitio da esa posibilidad, no hay que negarlo, pero el que determina si se va a hacer o no es la autoridad civil, si estamos en una democracia".

"Estoy por una dirección civil y clara de este asunto, y naturalmente, el uso de la fuerza militar es en casos muy acotados: se ha puesto para esto de la infraestructura crítica, y por ejemplo, yo creo que si se va a allanar un determinado lugar, en el cual se sabe que hay mucha gente armada, se hace con Carabineros, pero por si acaso (se lleva a) algunos que puedan responder el fuego también", planteó.

Insulza recalcó que "el problema que tenemos hoy es que hay delincuencia desatada (...) tenemos una cantidad de delincuentes que están circulando en este país, y es necesario encontrarlos y ponerlos en cintura, porque de lo contrario esto va a seguir", por lo que añadió que su propuesta fue más bien "un llamado de alerta para que nos pongamos las pilas todos juntos".

"Dejemos de pelearnos por tonteras y vamos a hacer las cosas de una vez por todas; ya dictamos hartas leyes, ahora vamos a pegarles a los delincuentes como corresponde, eso es todo", emplazó.

"DEJEN A TOHÁ TRABAJAR TRANQUILA"

Por otro lado, frente a los diputados opositores que pretenden acusar constitucionalmente a la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), cuestionando su gestión en esta ola de violencia, su compañero del Socialismo Democrático respaldó la importancia de su figura en el Gobierno.

"La ministra Tohá, como no he conocido a otros ministros del Interior -ni siquiera yo mismo-, da la cara. A mí me gusta la gente que da la cara, que se pone frente al micrófono, que no le tiene miedo, que dice las cosas con claridad, que incluso discute paso a paso con la oposición, porque necesitamos gente que se la juegue", enfatizó el exsecretario de Estado.

Para el socialista, "atacar a Carolina Tohá es realmente una tontería loca, una locura. ¿Quieren a alguien que se quede callado? ¿Que no diga nada? ¿Que no explique? La verdad creo que ella ha hecho un papel brillante, entonces dejémosla tranquila y dejémosla trabajar, no le sigan pegando".

"PELEA GROTESCA" POR EL VOTO OBLIGATORIO

Finalmente, consultado por la ofensiva de la derecha contra el Gobierno por la exención de multas a los extranjeros habilitados para votar en octubre, Insulza admitió que "me parece absurdo" que exijan sancionarlos.

"La mayor parte de los extranjeros en este país no vota, no usa el derecho, porque está aquí por algún tiempo, quieren vivir tranquilos, etcétera. ¿Por qué los obligamos a votar? Yo me pregunto: a los chilenos en el extranjero, ¿les vamos a poner multa? Porque también tienen la obligación de votar si se inscribieron, pues", observó.

Por lo tanto, el senador insistió que "esta es una pelea grotesca que ha armado la derecha, y yo creo que se debería terminar el martes o miércoles con la votación del veto" presidencial, que justamente establece que la población migrante no esta sujeta a multa.