Boric por crisis de seguridad: "El Estado no va a bajar los brazos y no se va a rendir"

El Presidente Gabriel Boric encabezó la inauguración de la Quinta Comisaría de Quirihue, donde aprovechó de responder las críticas en materia de seguridad y declaró que "acá no hay espacio para la improvisación ni para la última cuña, sino que esto se trata de una política de Estado en donde tenemos que estar unidos".

El Mandatario se encuentra de visita en la Región del Ñuble para, entre otras cosas, participar en la ceremonia de conmemoración de los 246 años del natalicio de Bernardo O'Higgins, en Chillán Viejo, para luego trasladarse hasta la Región de La Araucanía.

Como Gobierno hemos realizado un esfuerzo sin precedentes en materia de seguridad pública. En ese marco, hoy dimos por inaugurada formalmente la reposición de la 5° Comisaría de Quirihue, que forma parte del Plan de Modernización de las Unidades de Carabineros de Chile.



Esta… pic.twitter.com/clh1GhvRhJ — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 20, 2024

En la cita, el Jefe de Estado respondió a los cuestionamientos que surgieron desde la oposición y también del oficialismo tras los ocho homicidios registrados este fin de semana en la capital. "Acá no necesitamos creatividad de última hora, en donde a alguien buscando una cuña para aparecer en el diario se le ocurra la última idea. Acá no se necesita improvisación. En materia de seguridad, se necesita dirección firme y convicción. Eso es lo que estamos haciendo como Gobierno", dijo Boric.

Asimismo, expresó que "no es una pelea fácil. Acá no hay atajos, no se logra de la noche a la mañana, pero el mensaje que le hemos dado a la ciudadanía de Chile es que el Estado no va a bajar los brazos y no se va a rendir ni arrodillar ante la delincuencia".

"Quiero que sepan que nuestra principal prioridad es que ustedes puedan vivir en paz y tranquilidad, porque sabemos que la sensación de inseguridad limita el ejercicio de derechos básicos como el poder utilizar nuestras calles, nuestros espacios públicos. Y eso no es solamente para Santiago, es también para un pueblo como Quirihue", añadió.

En esta línea, aseguró que "estoy personalmente, todos los días, dándole seguimiento y enfrentando en conjunto (...) el flagelo que es la delincuencia", por lo que insistió que "no hay espacio para la improvisación ni para la última cuña, sino que esto se trata de una política de Estado en donde tenemos que estar unidos.

"Nuestros enemigos, nuestros adversarios son los delincuentes. A mí no me interesa pelearme ni con la UDI, ni con algún senador, ni con alguien que se le ocurra la última idea. Me interesa pelearme con los delincuentes, con ellos estoy peleado. A ellos vamos a combatir".

"Si alguien quiere sacar provecho político de corto plazo, que pelee solo, a mí no me va a encontrar", cerró.

VODANOVIC ACLARÓ DICHOS

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, salió a aclarar la polémica generada por sus palabras sobre la crisis de seguridad y el rol del Mandatario.

"No fue una cuña, no fue una entrevista, fue un programa de conversación y yo lo que señalé fue que el Presidente, dado su liderazgo que tiene esta materia, todos lo vimos además patrullando la semana pasada con la ministra Tohá. Bueno, que dado ese liderazgo, él podría asumir esta fuerza de tarea que nosotros hemos planteado como una reforma constitucional donde él tenga esa potestad y luego la pueda delegar en el ministro de Seguridad, por ejemplo, una vez que sea aprobado", recalcó.