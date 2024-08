Boric por ola de homicidios: Es una lucha larga, va a ser difícil y no podemos improvisar

El Presidente Gabriel Boric encabezó la promulgación de la reforma al Código Penal y el Código Procesal Penal, la que entregará mejores herramientas para una persecución del delito más eficiente con especial énfasis en castigar y prevenir la reincidencia.

Cabe recordar que esta iniciativa fue parte del fast track legislativo en materia de seguridad acordado entre el Gobierno y el Congreso.

Promulgamos una nueva ley en materia de seguridad para Chile, que ha sido parte del fast track legislativo que hemos priorizado junto al Congreso para el presente año y el 2025.



Con esta ley estamos modificando el Código Penal y el Código Procesal Penal, entregando mejores… pic.twitter.com/OBChHNemkG — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 27, 2024

En la instancia, el Mandatario abordó el tema de la crisis de seguridad que se vive en la Región Metropolitana, que ha tenido un alza en los homicidios las últimas semanas.

Boric declaró que "solo podemos enfrentar los grandes temas que preocupan al país con unidad. Lo reitero: nuestros adversarios son los delincuentes, el crimen organizado o el narcotráfico, no el político o el vecino que piensa distinto, y contra ellos tenemos que enfocar todas nuestras energías".

"Sé, y es por todos conocido, que las últimas semanas en la Región Metropolitana en particular han sido muy duras en términos de eventos que han terminado con homicidios. Y ante eso no somos indiferentes. Quiero decirles que todos esos espacios, como Estado, vamos a disputarlos y vamos a ganarlos".

Asimismo, indicó que "hace un par de días hubo un asesinato de una mujer de nacionalidad colombiana en Lo Prado. Yo hoy día voy a Lo Prado y voy a una cuadra donde sucedió esto, la discoteque que va a ser clausurada hoy día además por el delegado Gonzalo Durán. Algunos me decían 'no vaya Presidente, puede ser muy peligroso', al contrario, ahí tenemos que estar, tenemos que decirle a la gente y a los habitantes de esos barrios que el Estado no los va a abandonar".

En esta línea, el Jefe de Estado aseguró que "vamos a dar la pelea y les vamos a ganar. Esto es una lucha larga, no va a ser de la noche a la mañana, va a ser difícil y no podemos improvisar. Por lo tanto, cuando sucedan eventos de estas características, no se trata de cada día sacar un anuncio distinto, sino de mantener una estrategia que sea orgánica de largo plazo, en donde le vayamos quitando espacio a los delincuentes".

Finalmente, el Mandatario aseveró que "más allá de cualquier tipo de discusión, que legítimamente pueda haber, o de ideas que se plantean constructivamente para mejorar el debate, espero que todos estemos unidos en eso. Acá esto no va a ser un fracaso o triunfo del Gobierno, esto se trata de un fracaso o triunfo de todos como sociedad: oposición, oficialismo, juntos; vecinos y Gobierno, juntos; Policía, Fiscalía, Ministerio Público, Gendarmería, con el Estado en su conjunto, juntos".