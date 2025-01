Calles sin Violencia 2.0 implicará "intervención muy fina en ciertos territorios"

"Estamos trabajando con el propósito no sólo de fortalecer, sino de ajustar, a escala muy, muy fina, la capacidad de intervención en ciertos territorios", dijo Gonzalo Durán, delegado presidencial de la Región Metropolitana, al entregar detalles este jueves, en entrevista con El Diario de Cooperativa, de la inminente actualización del plan "Calles sin Violencia".

La autoridad destacó que "este reforzamiento, este ajuste, al plan Calles sin Violencia va en línea de profundizar la focalización no sólo en comunas, como hemos señalado hasta ahora, sino que en barrios y sectores muy, muy específicos donde se mezclan un conjunto de factores".

"Disparos injustificados, disputas ente bandas, en fin, ciertos fenómenos que requieren la mayor profundización y focalización posible", explicó.

Sin embargo, reparó en que "detalles respecto a qué puntos van a ser (reforzados), por razones de seguridad, no se van a entregar. Sin perjuicio de que estamos trabajando también con los actores locales, con el propósito de compartir los antecedentes que justifican esta intervención más especializada".

De todas formas, destacó que en materia de personal de las policías "este segundo semestre incorporamos 1.700 nuevos carabineros a funciones operativas, sin perjuicio de las sucesivas promociones que va entregándose al país; adicionalmente, duplicamos la capacidad de generación de nuevos cupos en Carabineros, incluido modificaciones de infraestructura para tener más altas de preparación. Tanto en Carabineros como PDI, hemos hecho un esfuerzo importante y vamos a continuar con aquello".

Seguridad municipal: "Que el remedio no sea peor que la enfermedad"

En cuanto a la seguridad municipal, el delegado Durán reconoció que los alcaldes y alcaldes necesitan más competencias, atribuciones y capacidades, por lo que espera la aprobación de un proyecto de ley –ya presentado- que fortalece el sistema de seguridad municipal.

"Reconoce la condición de los inspectores municipales, que no están reconocidos, le entrega un estatuto administrativo que permite la contratación de más personal, agrava las penas a quienes ataquen a funcionarios de seguridad, en fin, un montón de cosas importantes", señaló sobre la propuesta.

No obstante, aseveró que "no aspiramos a que los equipos de seguridad municipal se conviertan en policías. En ese sentido, esto de armar a funcionarios y cosas de esa naturaleza puede agravar el tema de la violencia. Hay que ir implementando con mucha responsabilidad, de modo que el remedio no sea peor que la enfermedad".

Por otro lado, respecto a la cantidad de fuegos artificiales ilegales que se pudieron ver y escuchar durante la celebración de Año Nuevo, el delegado declaró que "hemos hecho un esfuerzo muy importante vía Aduanas, pero se requiere adicionalmente una conducta de la ciudadanía".

"Requerimos una conducta distinta de la población, en el sentido de no validar y legitimar su uso. Su adquisición y comercialización es un delito y está tipificado en la ley de control de armas y explosivos", afirmó.

Durán responde a Matthei por críticas de seguridad: Sus declaraciones son contexto de que es candidata

El delegado Durán también abordó en Cooperativa las críticas de la oposición, especialmente de la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien señaló que este lunes que en el Gobierno "no existe autocritica alguna, no existió antes, y nadie asume la responsabilidad política".

Dado lo anterior, la autoridad le bajó el perfil y señaló que se dan "en el contexto que es candidata (presidencial) y tiene que, de algún modo, tratar de capitalizar una situación que es grave del país, respecto a la cual yo esperaría que haya mucha unidad".

Sin embargo, enfatizó que "todas las críticas, observaciones, sugerencias, especialmente las constructivas, estamos permanentemente monitoreándolas con el propósito de fortalecer la capacidad del Estado".

"Dicho eso, la verdad es que el Estado de Chile desde hace varios años –incluido por supuesto gobiernos anteriores- no se había puesto al día en relación a la capacidad de abordar el crimen organizado. En materia legislativa, hemos aprobado 63 nuevas leyes, algunas como la ley contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, narcofunerales, la creación del Ministerio de Seguridad, entre otras", apuntó.

"Tampoco estábamos en condiciones de enfrentar adecuadamente desde el punto de vista material y logístico. Hemos incrementado la cantidad de vehículos policiales, más de mil por año; los vehículos blindados, que no teníamos para enfrentar balaceras y situaciones complejas. Todas estas laborales se han hecho en este Gobierno, no se hicieron anterioridad", concluyó.