Crisis de seguridad golpea la aprobación del Ejecutivo

La crisis de seguridad afectó negativamente los resultados del gobierno en la última edición de la encuesta Cadem, en la que un 69 por ciento de los encuestados dice que la delincuencia debería ser la prioridad del Ejecutivo.

De acuerdo a la medición, el 82% de los chilenos cree que la delincuencia ha aumentado en los últimos 3 meses, y un 91% estima que es más violenta.

En relación al gabinete, la aprobación del equipo de Interior cayó significativamente, con un retroceso de seis puntos de la ministra Carolina Tohá (42 por ciento) y de cuatro puntos del subsecretario Monsalve (50 por ciento).

La aprobación del Presidente Gabriel Boric bajó cuatro puntos, desde un 35 al 31 por ciento, con una desaprobación del 61 por ciento.

Al ser consultado sobre estas cifras, el subsecretario Monsalve dijo que "las encuestas son las encuestas. Hemos vivido una semana que yo creo que es una semana muy crítica en materia de seguridad y por supuesto que la gente hace su evaluación y trabajaremos intensamente para que esa evaluación se modifique, siempre colocando en mente el interés del país, no el interés de las encuestas".

La senadora Ximena Rincón (Demócratas) planteó que "si no hay respuesta, si no hay cambio de estrategia, si no hay un eje conductor que aborde la seguridad con decisión y no solo con discursos, obviamente esto repercute en la percepción de la ciudadanía".