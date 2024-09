Cumbre de seguridad: Ossandón planteó una "regularización masiva" de migrantes

El Presidente Gabriel Boric, la ministra del Interior, Carolina Tohá, y su par de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, llevaron a cabo la cumbre de seguridad con los parlamentarios de las comisiones de Seguridad de la Cámara Baja y el Senado en Cerro Castillo, en Viña del Mar.

El cónclave buscó abordar temáticas relacionadas principalmente con migración y crimen organizado, en medio de la crisis de inseguridad que se vive en la capital.

En la previa, el diputado Henry Leal (UDI) apuntó que "el Gobierno ha reconocido explícitamente que hay 30.000 extranjeros con órdenes de expulsión; por lo tanto, es de la mayor relevancia que el Estado de Chile, que el Gobierno, conforme un grupo de personas de la PDI o de Carabineros dedicado especialmente a ubicar dónde están esas personas, porque hoy día no lo sabemos".

A la salida de la cita, el senador Manuel José Ossandón (RN) valoró que la reunión "tuvo súper buen tono de todos lados. El grueso fue el tema de la migración", y planteó, "aunque no tuvo mucho apoyo, por lo menos en mi sector, es que yo creo que hay que reconocer la realidad. Yo creo que hay que hacer un plan de regularización masiva, y después perseguir a los delincuentes".

Ossandón explicó que "mientras no sepamos quiénes son, la gente que está acá... se habla mucho, discursos, pero no hay soluciones concretas. ¿Qué vamos a hacer con las personas que están acá que no las podemos echar? Porque la verdad es que no las podemos echar. Bueno, los vamos a incorporar a la sociedad para que puedan desarrollarse y ser buenas personas y perseguir a los malos, porque hoy día no sabemos quiénes son".