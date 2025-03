Elizalde pide aprobar ley de seguridad municipal tras baleo a carabinero en Ñuñoa

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, instó al Senado a aprobar "con celeridad" el proyecto de ley de seguridad municipal tras el baleo a un carabinero que intentó frustrar una encerrona en Ñuñoa y la persecución que terminó a disparos en Estación Central.

Durante un punto de prensa, el secretario de Estado insistió este sábado en "la importancia de la aprobación del proyecto de seguridad municipal, que está en el segundo trámite en el Senado. El Gobierno le ha puesto sucesiva urgencia a este proyecto, pero lamentablemente todavía no ha sido despachado".

"Esperamos que el Congreso Nacional, particularmente el Senado, lo despache con celeridad porque es una muy buena herramienta para actualizar el marco normativo en lo que respecta a la seguridad municipal", enfatizó el ministro.

En esa línea, sostuvo que el Ejecutivo continuará "trabajando para la aprobación, en un plazo relativamente corto, de ese proyecto y esperamos contar con el apoyo de todos los parlamentarios, en este caso de todas las senadoras y senadores, tanto de Gobierno como de oposición".

Polémica por uso de pistolas taser

El debate en materia de seguridad durante esta semana se ha visto marcado por el uso de las pistolas taser, que serán incorporadas por Carabineros dentro de los próximos meses mediante un plan piloto en algunas comunas.

Al ser consultados, desde el Ejecutivo descartaron la idea de implementar el armamento no letal en funcionarios municipales, lo que contrasta con la percepción del alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch).

"Me cuesta mucho creer que estemos hablando de un plan piloto cuando estamos luchando contra el crimen organizado. No solo en los funcionarios municipales, no solo con los funcionarios de las direcciones de seguridad pública, sino sobre todo con carabineros", fustigó el jefe municipal en Cooperativa.

"Es una vergüenza que estemos hablando de un plan piloto cuando a los carabineros les disparan a quemarropa y vemos la cantidad de homicidios diariamente. Lo único que me queda por sospecha es que no están convencidos desde el Gobierno de luchar contra el crimen organizado", complementó Allesandri, quien pidió entregar "todas las facultades a las instituciones; sumarles más facultades a las municipalidades".

El debate acerca del uso de las pistolas taser se mantendrá durante las próximas semanas, puesto que el candidato presidencial republicano José Antonio Kast también planteó -en los últimos días- su uso por parte de guardias privados.