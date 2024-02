Exgeneral Martínez y Cosena: "No es necesario ver fantasmas donde no los hay"

El excomandante en jefe del Ejército Ricardo Martínez se refirió a la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) que realizó el Presidente Gabriel Boric y algunas críticas que ha traído consigo desde el oficialismo, señalando que "no podemos seguir viviendo del pasado, con todo el respeto que me merece el pasado".

En entrevista con Cooperativa, el exmilitar comentó que "cualquier reunión en donde se traten temas de seguridad son bienvenidas, y creo que el Cosena, independientemente que haya tenido un origen, que algunos partidos y algunas corrientes políticas lo cuestionan, creo que es una instancia en donde los poderes del Estado, más las Fuerzas Armadas y Carabineros, y ahí yo hago una salvedad que creo que debiera estar también la Policía de Investigaciones, tienen la posibilidad de escuchar y además de dar su opinión".

Acerca de las críticas, Martínez indicó que "entiendo y soy empático con esas personas porque es una realidad, pero tenemos que ver la realidad del presente y cómo lo proyectamos al futuro. No podemos seguir viviendo del pasado, con todo el respeto que me merece el pasado".

"No es necesario ver fantasmas donde no los hay. Creo que la Fuerzas Armadas y, en en particular, el Ejército, la institución en la cual le estuve casi cinco décadas, por supuesto que quieren cooperar y por supuesto que quieren hacerse cargo de los problemas que tiene el país, pero obviamente dentro de su ámbito y dentro de su jurisdicción, por eso es que tienen que ser escuchados", remarcó.

En tanto, puntualizó que hay un tema que "no ha sido abordado por ningún gobierno y que tiene que ver con levantar un Sistema Nacional de Inteligencia".

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA

Además, se refirió al proyecto de ley de infraestructura crítica, y matizó con que "es bastante distinto cuando los militares son empleados para atacar o para enfrentar a la delincuencia. Y la delincuencia tiene instituciones que el propio Estado creó, que es Carabineros y la Policía de Investigaciones. Entonces, el uso de los militares en infraestructuras críticas debe ser muy meditado".

"La pregunta del millón es, ¿qué hacen los militares ante una situación delincuencial en una estación de Metro? ¿Van a utilizar su fusil de combate? Entonces, es súper complejo el que uno esté diciendo una solución genérica", cuestionó.

Finalmente, puntualizó que "los soldados pueden cumplir cualquier tarea, incluso las que a mí me producen cierto nivel de cuidado. Pero démosle la herramienta y démosle también el respaldo, y no solamente político, sino también jurídico. Y cuando yo hablo del respaldo jurídico, es a través de una norma que tiene que tener la firma de una autoridad política."

CRÍTICAS DESDE EL PC

Ayer el Partido Comunista, de manera institucional, respaldó la decisión del Mandatario, pero marcando preocupaciones respecto a los alcances que pueda tener el proyecto de infraestructura crítica. Sin embargo, hay parlamentarios que no están alineados, como la diputada María Candelaria Acevedo.

"Yo entiendo de que el Cosena, donde están las Fuerzas Armadas, éstas no son deliberantes y tampoco deberían opinar políticamente con respecto a lo que es la seguridad. No es que yo no esté de acuerdo, pero sí creo que hay que analizar bien el proyecto. Es decir, si vamos a ir a cuidar los malls o alguna empresa privada, a lo mejor voy a estar en desacuerdo con eso. Hay un problema en el país, pero creo que son otras las instancias que nosotros tenemos que ver", profundizó la parlamentaria comunista.

Por otro lado, el timonel de la Democracia Cristiana (DC), el diputado Alberto Undurraga, sostuvo que "una cosa es la infraestructura crítica y otras son los estados de excepción. Cuando hay estado de excepción los militares participan de los temas de seguridad en su conjunto. Cuando se trata de infraestructura crítica, que es una ley más general, permite que los militares puedan estar en el resguardo de esa infraestructura crítica".

"¿Qué efectos tiene eso? Tiene un primer efecto, que esa infraestructura crítica se cuida; tiene un segundo efecto, que se libera a las policías para estar en otras tareas y, por lo tanto, mejora la seguridad en general; y tiene un tercer efecto, que hay presencia en la calle que también ayuda en la percepción de seguridad", añadió.