Alejandra Krauss (DC), exministra de Trabajo y Previsión Social y actual presidenta de la Fundación Chile 21, sostuvo en El Primer Café que la crisis de violencia en la Región de La Araucanía "requiere un acuerdo de Estado" más que uno solo en el Congreso Nacional. Sobre los constantes emplazamientos de la derecha para que el Gobierno de Gabriel Boric invoque la ley antiterrorista, Krauss cuestionó que la legislación "adolece de una complejidad no menor, que supone que el hecho se cometa con la finalidad de producir temor en la población", y enfatizó que aunque "todo el mundo que cree que por aplicarla se va a acabar el terrorismo, no es así". De todos modos, invitó a la izquierda "a no olvidar que los hechos calificados como terroristas, por esencia, son contrarios a los derechos humanos, y eso debiera comprometerlos a todos con una mirada hacia adelante. Y a la derecha también".

