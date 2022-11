Gobierno lanzó nuevo canal de denuncia anónima para informar de delitos

La ministra del Interior, Carolina Tohá, junto al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) lanzaron el nuevo número del programa "Denuncia Seguro".

Se trata del número *4242 que es gratuito, anónimo y que está disponible los siete días de la semana, las 24 horas del día, y que permitirá denunciar delitos -no flagrantes- de forma anónima y segura, para así iniciar investigaciones penales por parte del Ministerio Público en conjunto con las policías.

Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar, promover y fortalecer la denuncia ciudadana, especialmente en los sectores más vulnerables del país, y apunta a aquellas personas que no informan de delitos que son víctimas o testigos por temor a represalias.

📲¡#DenunciaSeguro tiene nuevo número!

Desde celulares, marca *4242

Tu llamada es 100% anónima, gratuita y segura

Puedes denunciar durante las 24 horas del día, los 365 días del año

"La denuncia es importante, porque si las personas no denuncian, estamos a ciegas, no sabemos dónde están cometiéndose los delitos, qué tipos de delitos son, en qué horarios, en qué lugares, a qué grupos de personas. La denuncia es la materia prima con la que se hacen las políticas de seguridad; cuando no hay denuncias, no hay ninguna posibilidad de que las políticas de seguridad sean efectivas", aseguró Tohá, actualmente vicepresidenta del país.

Mientras que el subsecretario Vergara dijo que con este programa se podrá contar con un Gobierno que "está monitoreando la efectividad de los procesos posteriores, que cada uno de los eslabones institucionales hagan su trabajo".

Sobre el robo de vehículos, sostuvo que "desde el momento en que se refuerza y se retoma el Plan Antiencerronas en el marco de este esfuerzo público-privado, se produce un quiebre de la cifra, venía al alza y la quebramos, pero lo más importante es que ha venido bajando y a la semana pasada, del mes de noviembre, los primeros 10 días vemos la cifra más baja desde que iniciamos este programa. ¿Es suficiente? No es suficiente y como Gobierno hemos determinado que mientras existan víctimas, muchas veces de delitos muy violentos, seguiremos trabajando".

Además del número de teléfono, está el canal de entrega de información vía web, a través de la página www.denunciaseguro.cl.