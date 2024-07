Hassler responde a Boric: Nueva cárcel y elección son temas absolutamente separados

Entrevistada por El Diario de Cooperativa, la alcaldesa de Santiago, la oficialista Irací Hassler (Partido Comunista), reiteró este miércoles sus críticas a la posibilidad de que la futura nueva cárcel de alta seguridad, anunciada el jueves pasado por el Presidente Gabriel Boric, se construya en la comuna.

"Lo que hay que pensar es en la ciudad y en el país de aquí a los próximos 10 y 100 años. No tiene ninguna lógica, desde el punto de vista urbano y de seguridad, pensar en una cárcel que vaya a estar en centros urbanos", dijo la jefa comunal.

La autoridad señaló que "acá tenemos que avanzar en más seguridad y, por tanto, no puede ser que se plantee una cura que es peor que la enfermedad, sino que tenemos que pensar de manera integral y, al mismo tiempo en que estamos avanzando en más seguridad con el plan 'Santiago sin Violencia', con la recuperación de 69 casas que están tomadas por la delincuencia, tenemos que hacer que las políticas sean coherentes y no traer un nuevo problema de seguridad trayendo hacia el centro de Santiago a las personas más peligrosas de nuestro país".

"Nosotros no estamos hablando desde una comuna que no tiene cárceles. Estamos diciendo no más cárceles en Santiago; que enfrentemos los problemas actuales que ya tiene el contar con el 20% de la población penal del país y no seguir perjudicando a los centros urbanos y, con ello, a toda la Región Metropolitana", enfatizó Hassler.

La alcaldesa recordó que "cuando se construyó la ex Penitenciaría en Santiago estaba alejada del centro; sin embargo, después el centro fue creciendo (...) Hoy día, que ya la ciudad está desarrollada de esta manera, obviamente tenemos que mirar que las próximas construcciones sean lo más alejadas de las zonas altamente pobladas".

Consultada por los dichos del Presidente Boric, quien ayer, en el marco de una declaración en defensa de la nueva cárcel, afirmó que la "buena política" debe hacerse "con responsabilidad de largo plazo y no solamente pensando en la próxima elección", Hassler respondió que la prisión y los comicios "son temas absolutamente separados".

"Estamos hablando de decisiones que no son para un año, dos años o cinco años para la comuna de Santiago; son decisiones que pueden ser, incluso, para todo el próximo siglo, y por eso ha sido transversal también a esta mirada, desde un rechazo de todo el Concejo Municipal, de manera unánime; lo han dicho también todos los parlamentarios y parlamentarias de nuestro distrito; también se ha pronunciado el Distrito 13 que está al lado, porque son quienes viven estos efectos, pero también lo han dicho urbanistas que no tienen un vínculo con una comuna en particular, sino que una mirada de ciudad", defendió.

EMPLAZAMIENTO A CORDERO

En Cooperativa, Hassler emplazó al ministro de Justicia, Luis Cordero, a esclarecer si el proyecto de cárcel de alta seguridad es una ampliación o un nuevo penal.

"Lo que vemos es que es un juego de palabras, porque la semana pasada hablaba de una nueva cárcel y ahora habla de una ampliación. Eso merece obviamente explicaciones, porque quisiéramos saber a qué se refieren con esto, por qué hay una improvisación en que un día se habla de una manera y después de otra manera, pero para nosotros aquí el elemento es claro: se ha planteado tener una cárcel de máxima seguridad que no tenemos y, por tanto, vemos que no configura una ampliación de una cárcel que no tiene ese mismo fin, que, además, es una cárcel concesionada", cuestionó.

Añadió que "hay muchos elementos que no han quedado claros y creo que eso ha sido por un anuncio que hizo el ministro Cordero de manera improvisada, de una manera que no ha sido, además, dialogante y que, sobre todo, no piensa en Santiago y en Chile para los próximos años y siglos".

Requerida sobre si es legítimo que un municipio use su atribución para vetar la ejecución de un proyecto que tiene un alcance nacional, Hassler sostuvo que "más que que un municipio se oponga, (esta oposición a la cárcel) tiene que ver con los instrumentos que Chile se ha dado, como el plan regulador comunal".

"Si vamos a decir (que) cuando queremos tomar ciertas decisiones mejor no consideramos ninguna legislación o ningún elemento de planificación, creo que hay un problema también importante", criticó.

En cualquier caso, Hassler desdramatizó las diferencias con el Gobierno en torno al tema: "Con cualquier actoría vamos a tener una postura que es clara, que es defender a la Región Metropolitana y a su corazón; es defender la vida de barrio y también la planificación urbana. Eso lo vamos a plantear frente a cualquier actoría", apuntó.