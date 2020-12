En El Primer Café, el presidente de la Juventud Demócrata Cristiana, Manuel Gallardo, se refirió a las últimas dos balaceras registradas en menos de 24 horas en la comuna de Maipú y señaló que "no solo basta con que todos condenen el hecho sino que lo preocupante es que son cada vez más recurrentes y, efectivamente, la Ley de Control de Armas se hace agua, no existe ningún control" y aseguró que existe la tecnología para hacer trazabilidad de las balas. Además, agregó que "uno respira que hay un ánimo de legislar esto de la manera más transversal, pero no basta con discursos grandilocuentes respecto a la necesidad de que estas cosas avancen".

