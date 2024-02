Ley de Infraestructura Crítica: Cámara se abre a sesionar durante receso

El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), se manifestó dispuesto a sesionar durante el receso de febrero si es necesario para avanzar en la ley de infraestructura crítica.

Tras el llamado del Presidente Boric al Cosena para este lunes, Cifuentes dijo que "estamos absolutamente disponibles para acelerar el trámite legislativo, y si es necesario, tener que volver a sesionar durante este receso, lo vamos a hacer".

En contraste, el senador Javier Macaya (UDI) sostuvo que "citar al Cosena es algo que a nuestro juicio puede servir para tener una buena conversación, pero que no va a cambiar las cosas si el gobierno no cambia la actitud, porque para definir infraestructura crítica yo les aseguro que las poblaciones, donde funciona el crimen organizado, el narco, no pueden ser consideradas así como así infraestructura crítica".

Desde Renovación Nacional, en tanto, la senadora María José Gatica señaló que "convocar el Cosena es bueno; hacerlo en pleno verano y no poner las urgencias legislativas es malo. La Región Metropolitana necesita urgentemente estado de excepción aunque sea acotado".

Por su parte, la directora del INDH, Consuelo Contreras, manifestó preocupación ante una posible "restricción de libertades y derechos".