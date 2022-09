Gobierno presenta este martes en el Senado su proyecto contra el crimen organizado

Tras un fin de semana marcado por "encerronas" con resultados fatales en el país, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que presentará ante el Senado el esperado proyecto de ley en contra del crimen organizado este martes.

Según expertos, la escalada en la violencia con la que se realiza este delito se debe a varios factores, entre ellos, que el robo de vehículos se ha convertido en un negocio bastante lucrativo para estas organizaciones, mediante el desarme y reventa de sus partes, o la inscripción fraudulenta de autos sustraídos.

Por ello, el Ejecutivo busca apretar al negocio, por ejemplo, prohibiendo circular sin patente, pues hasta ahora existe cierta flexibilidad en la materia; reforzando el trabajo del Registro Civil para combatir la inscripción fraudulenta, y fiscalizando el VIN de los motores -una especie de número de serie-, específicamente en las plantas de revisión técnica.

Monsalve recalcó que "hay que ir detrás del negocio para poder terminar este tipo de delitos, y justamente por eso, como esto es crimen organizado, mañana concurro a la Comisión de Seguridad del Senado a hacer la presentación del proyecto de ley de crimen organizado".

"Nos parece que éste debe ser un foco de toda la sociedad chilena, sin duda un foco preferente del Gobierno, pero de todas las instituciones que tienen mandato en materia de seguridad en Chile, porque en la medida que seamos exitosos en la persecución del crimen organizado, van a haber menos 'encerronas' y menos homicidios", garantizó el subsecretario.

En paralelo, Interior trabaja desde mayo de este año junto a varios ministerios, y con las policías y entes fiscalizadores, en una Política Nacional contra el Crimen Organizado, la cual será presentada al Presidente Gabriel Boric a más tardar este 31 de octubre.

PROTESTAS POR ASESINATO DE COMERCIANTE EN TALCAHUANO

Por otro lado, el Gobierno confirmó que interpondrá una querella para investigar el robo con homicidio de Segundo Villablanca, comerciante de la Vega Monumental conocido como el "Tío Peter", que fue asesinado a pocos metros de su casa en el marco de una "encerrona" en Talcahuano este fin de semana.

"Defendió a mi madre hasta el último momento de unos cobardes, porque son cobardes, son lacras. De verdad que él se fue cuando supo que mi madre estaba bien, que estaba sana. Lo tomé en mis brazos, él es un hombre fuerte, alegre y así quiero que lo recuerden todo", señaló Miguel Villablanca, hijo de la víctima, antes de asistir al funeral de su padre.

Además, dejó un mensaje al Presidente Gabriel Boric: "En este momento yo te estoy reemplazando porque tú no me vas a devolver la vida de mi padre, pero yo no he visto ni en ti ni en el señor Piñera, ni en la señora Bachelet, ni en el expresidente Frei, ni en Lagos, y en ninguno de los que han pasado una mano firme contra la delincuencia".

En paralelo al funeral de la víctima, que se desarrolla esta tarde en el Cementerio General de Concepción, vecinos han salido a protestar por mayor seguridad y presencia de Carabineros, que según ellos, suele demorarse en atender emergencias como esta en el sector.

"Llevamos más de un año solicitando refuerzo de Carabineros, porque no da abasto. Tienen que entender que el sector creció, hace años atrás ese sector era súper pequeño; yo llevo 17 años viviendo en mi espacio y ahora tengo unas tremendas poblaciones alrededor", sostuvo Adelina Avilés, presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos del sector de Lomas en Concepción y Talcahuano.

Según el alcalde de Talcahuano, Henry Campos (UDI), la calle donde se registró el crimen es el límite de la comuna con Concepción, por lo tanto, "lo que hemos pedido es que el reforzamiento policial no sólo debe ser circunscrito por la lejanía a la Segunda Comisaría de Talcahuano, sino que se haga un patrullaje que permita que la propia dotación de Carabineros de la Segunda Comisaría de Concepción pueda acceder a ese lugar sin ningún problema".

OTRAS DOS VIOLENTAS ENCERRONAS EN EL BIOBÍO

Por otra parte, Carlos Hidalgo, juez del Tercer Juzgado Civil de Concepción, informó en su Facebook personal que este mismo fin de semana fue víctima de una "encerrona" en el camino que une a Penco con la capital del Biobío, a la altura del sector La Greda.

De acuerdo a su relato, los delincuentes lo hicieron bajar de su vehículo, lo golpearon hasta dejarlo ensangrentado y lo botaron en un costado de la ruta para huir con el auto y su teléfono celular, el que de momento ya fue recuperado.

Respecto al trabajo de la Brigada de Robos, Gino Gutiérrez, jefe provincial de la PDI, explicó que "el bosquejo del vehículo está hecho también, y dentro de ese tenor y contexto las diligencias van bastante avanzadas, y con las reservas en atención al tipo de hecho y para no entorpecerlas".

A estos hechos se suma un tercero reportado por una joven, que acusó haber sido víctima de un asalto por parte de sujetos armados, quienes la intimidaron y la golpearon para sustraer su vehículo en la playa Lenga de Hualpén.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Como las medidas de precaución que toman las empresas que manufacturan los vehículos -por ejemplo, llaves con chip inteligente de cercanía- han llevado a los delincuentes a optar por robar el auto cuando el dueño está en su interior, el llamado de las autoridades es a siempre entregar el móvil sin oponer resistencia.

En tanto, el director ejecutivo de la fundación Paz Cuidadana, Daniel Johnson, planteó que "muchas veces la persecución no es sólo para tratar de recuperar el bien que me roban a mí -en el caso de esto, mi vehículo-, sino también para evitar que otras personas sean víctimas de este mismo delito, entonces hay que pensar siempre que la mayor cantidad de información que uno pueda entregar para fortalecer la persecución".

"Es un servicio social que uno hace por uno, pero también por los demás. Por lo tanto, fijarse en cuántas personas son, de qué sexo son las personas que están atacando, tratar -dentro de lo posible- de mirar las estaturas, comparándolo con uno por ejemplo; la vestimenta, porque todos esos antecedentes después van a ayudar en una posterior persecución", resaltó.

Mientras que para prevenir eventuales delitos, la recomendación es conducir siempre atento, especialmente en lugares donde se acostumbra a bajar la velocidad, como los enlaces de las carreteras, y mantener un espacio prudente en relación con los otros vehículos que están en la vía.