Hassler rechaza que nueva cárcel de máxima seguridad se construya en Santiago

La alcaldesa Irací Hassler (PC) manifestó su rechazo a la posibilidad de que la futura nueva cárcel de máxima seguridad, anunciada este jueves por el Presidente Gabriel Boric, se construya en la comuna de Santiago.

Tras el Gabinete Pro Seguridad de esta mañana, el Mandatario dio a conocer el proyecto, que "permitirá el control efectivo de los criminales líderes de las bandas organizadas" y agregará 500 cupos para este tipo de penales especiales. A su turno, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), aseguró que la comuna donde estará emplazado el recinto ya está definida, pero esta información aún no será dada a conocer.

No obstante, Hassler adelantó a través de redes sociales que no apoyará que se asiente en la comuna capital: "Ante la posibilidad de una nueva cárcel en Santiago, como alcaldesa y vecina me opongo rotundamente", advirtió, relevando que su labor "es velar por la seguridad, desarrollo urbano y calidad de vida de los vecinos y vecinas" de la ciudad.

En ese sentido, apuntó que "la tendencia en Chile y el mundo es que las cárceles se construyen fuera del núcleo urbano".

Asimismo, la diputada Lorena Fries (Frente Amplio) saludó la iniciativa, pero llamó a que "esa cárcel reúna los estándares que se requieren, esto es: que no esté ubicada en la urbe, que tenga el suficiente aislamiento para poder distinguir este tipo de criminales de otros de menor peligrosidad, y poder llevar a cabo un control férreo y un régimen de visitas mucho más intenso que en cualquier otra cárcel".

"Santiago, ya sabemos, está saturado. Esperamos, y he dado una idea, por ejemplo, de refaccionar Punta Peuco para que allí se alojen los criminales del crimen organizado (...) tratemos de separar a estos criminales de las comunidades y las ciudades", sostuvo quien fuera la primera directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Estas opiniones responden a que, de acuerdo con fuentes del portal Ex-Ante, el nuevo recinto se ubicará en un predio militar colindante al Centro de Detención Preventiva Santiago Sur (ex-Penitenciaría), en la avenida Pedro Montt, comuna de Santiago. Se constituiría así un gran núcleo penal, dado que en el mismo sector se encuentra el Centro de Justicia, el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, Santiago I y el actual Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas, la principal cárcel en Chile).

El proyecto de ley con el que el Ejecutivo buscará "exceptuar esta construcción de varios trámites y permisos que usualmente demoran la ejecución de estos proyectos", será enviado la próxima semana al Congreso Nacional. Lo mismo ocurrirá con la propuesta que creará una fuerza especial en Gendarmería.