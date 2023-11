Presidente Boric: No permitiremos que la delincuencia se tome nuestras calles

Esta mañana se realizaron distintas reuniones extraordinarias en el Palacio de La Moneda, una de ellas es encabezada por el Presidente de la República, Gabriel Boric; y otra por el subsecretario del interior, Manuel Monsalve.

Sobre la mesa se encuentran los temas de seguridad e inmigración, por lo que el director nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, también participó de dichos encuentros.

Lo anterior se enmarca dentro del anuncio del subsecretario Monsalve respecto a agilizar las expulsiones de quienes estén indocumentados y cometan delitos mediante una prorrogativa que tiene su cargo.

"Esta mañana nos reunimos con el equipo del Ministerio de Interior, el director nacional de Migraciones y el director general de la PDI para abarcar temas de seguridad de nuestro país y fortalecer el trabajo que se llevará a cabo para entregar más seguridad para las chilenas y chilenos. No vamos a permitir que la delincuencia se tome nuestras calle", informó el Mandatario.

En otra de las reuniones, se citó a exautoridades del gobierno de Sebastián Piñera, sin embargo éstas no se presentaron.

En esta línea, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, declaró que "los espacios para el diálogo por parte del Gobierno están, lo que pasa es que hay algunos que no quieren tomar esos espacios. Hay algunos que no quieren poner en tabla proyectos de ley tan importantes para concretar las expulsiones judiciales de migrantes que cometen delitos".

"En esto tenemos que tener una posición alineada con el discurso, porque si el discurso es uno pero las acciones son otras, entonces no vamos a avanzar. Si nos piden diálogo, pero al mismo tiempo no vienen a dialogar, no vamos a avanzar. Entonces, la coherencia es importante porque lo necesitamos", agregó.

MIGRACIONES DEFIENDE EL NÚMERO DE EXPULSIONES

Thayer, por su parte, defendió la labor del Gobierno respecto a las expulsiones y explicó que "este año hemos expulsado 239 personas administrativamente; el año 2020, 202 y el año 2021 se expulsaron 246 personas administrativamente. Nosotros esta semana vamos a superar esa cifra de las 246, así que estamos en las líneas históricas y vamos a seguir generando esfuerzos, coordinándonos mejor con las policías para poder aumentar esa cifra".

"Tenemos un problema de seguridad, tenemos un problema de control migratorio que estamos ciertamente abordando con todas estas medidas. El año pasado se expulsaron 31 personas, tuvimos un cambio de ley, hicimos modificaciones legales y hemos logrado aumentar este año a las 239", añadió.

A una de las citas asistieron los diputados de oposición Francisco Undurraga (Evópoli) y Andrés Longton (RN), ambos presidentes de las comisiones de Defensa y Seguridad, respectivamente.

Longton aseguró que "lo que busca Renovación Nacional es que este Gobierno se de cuenta de que tiene que empezar a expulsar y la cifra hasta ahora indica que hay un muy bajo porcentaje de expulsiones en relación a la cantidad de personas que han ingresado a nuestro país. Hay 12 mil expulsiones que están en el cajón del director de Migraciones para poder ejecutar, que están con las notificaciones listas".

El parlamentario de Chile Vamos afirmó que "si eso no se realiza y siguen en esta contradicción evidente, que yo creo que tienen con un sector más radicalizado en la izquierda, que en su momento promovía que se detuvieran las expulsiones, obviamente que vamos a tener que accionar en ese sentido".