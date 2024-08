Refuerzo policial en Santiago: "Desde esta mañana estarán más seguros", promete Boric

El Gobierno presentó este lunes la segunda fase -de reforzamiento- del Plan "Calles Sin Violencia", medida que, en el marco de la crisis de seguridad que enfrenta el país, permitirá aumentar la vigilancia en lugares de alta afluencia de público en la Región Metropolitana.

Serán más de 900 funcionarios uniformados los que se destinarán a reforzar la seguridad de la capital, de los cuales cerca de 500 tuvieron su último semestre en la Escuela de Formación de Carabineros.

El resto serán 400 tutores que los acompañarán en el proceso, quienes estaban en la Escuela de Suboficiales realizando una formación para rangos más altos.

AHORA | Presidente @GabrielBoric encabeza inicio de la segunda fase de reforzamiento del #PlanCallesSinViolencia con más de 900 carabineros que reforzarán la seguridad en la Región Metropolitana. https://t.co/Kq5SHBFnPg — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) August 12, 2024

La implementación de este reforzamiento fue destacada por el Presidente Gabriel Boric, quien afirmó que "este plan destina recursos y personal adicional para lograr un objetivo que es compartido por todas y todos: que, como país, frenemos el avance de la delincuencia, el crimen y la violencia".

Asimismo, valoró la importancia de tener "la certeza de que todos los habitantes de nuestra patria pueden vivir en paz, más seguros, más protegidos y sin miedo a utilizar las calles y los espacios públicos".

"Desde esta mañana, en la Región Metropolitana van a estar más seguros y seguras, porque va a haber más de 900 nuevos carabineros que resguardarán y van a fiscalizar aquellas zonas con mayor tránsito de personas, como centros comerciales, el Metro, estaciones intermodales, paraderos del transporte público, entre otros espacios", detalló el Mandatario.

En su discurso, el Presidente Boric garantizó también que el uso de la fuerza de estos funcionarios será racional y proporcional.

Partimos este lunes cumpliendo el compromiso que hicimos hace dos semanas para reforzar el combate a la delincuencia y el crimen organizado.



A partir de mañana se incorporan 909 efectivos de carabineros a la Región Metropolitana, quienes resguardarán aquellas zonas con mayor… pic.twitter.com/bGJzBpM9IH — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 12, 2024

En la actividad participó también la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien complementó que este refuerzo es de funcionarios que se están formando en Santiago, descartando que las regiones hayan perdido personal policial.

Además, adelantó que en el breve plazo realizarán anuncios de refuerzos policiales en otras zonas del país.

"Queremos mucha presencia policial para baja el nivel altísimo de temor"

La propuesta de seguridad fue destacada por el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien valoró que mejora lo hecho por la primera etapa del plan "Calles Sin Violencia", de la que él fue "más o menos crítico".

"No estaba de acuerdo en que se eligieran algunas comunas y otras no en una región donde todas las comunas están interconectadas y donde el crimen organizado no conoce los límites comunales. Sentía que era que era una mala señal", cuestionó la autoridad en entrevista con El Diario de Cooperativa.

A esto sumó su molestia con la idea de priorizar "solamente el índice de homicidios, dejando afuera, por ejemplo, el índice de homicidio frustrado. Por eso teníamos comunas como Quilicura, Pedro Aguirre Cerca, Conchalí y La Cisterna que quedaron fuera del plan, lo que me parecía impresentable. Incluso las últimas olas de homicidios fueron en las comunas que estaban fuera del programa".

Por el contrario, Orrego celebró que esta nueva fase del plan "incluya todas las comunas - rectificando ese problema de diseño- y que se incorporen 909 carabineros nuevos" al reforzamiento de seguridad.

"Estas no son resignaciones de funciones previas de otras comisarías, estos son todos carabineros, tanto de formación superior como básica, que estaban en el último semestre de formación, que salen a la calle a patrullar y generar presencia policial en los lugares de mayor afluencia público", puntualizó el gobernador.

En esta línea, destacó que sectores como La Vega, el Mercado Central y terminales de buses -sobre todo las intermodales de la Alameda- cuenten con una mayor dotación policial.

"Queremos mucha presencia policial para bajar, de alguna manera, este nivel altísimo de temor que tenemos, el que fue confirmado por la última encuesta de Enusc", advirtió la autoridad regional, que cerró afirmando que "lo más importante para disuadir la comisión de delito no es solamente perseguir a los delincuentes que cometen delito, sino que prevenir la comisión de delito".

"En ese sentido, estoy bastante más contento con esta nueva fase del programa que la primera", puntualizó Orrego en Cooperativa.